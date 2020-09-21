Osmaneli'nde yapılacak projeler değerlendirildi - Son Dakika

Osmaneli'nde yapılacak projeler değerlendirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclis üyeleriyle bir araya gelerek ilçeye yapılacak projeleri değerlendirdi.

Osmaneli'nde yapılacak projeler değerlendirildi, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclis üyeleriyle bir araya gelerek ilçeye yapılacak projeleri değerlendirdi.

Bilecik İl Genel Meclisi Çevre, Plan Bütçe ve Tarım Komisyon üyeleri, Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, "İlçemizde özellikle kanatlı hayvancılık yetiştiriciliğinde Bilecik genelinde en büyük tesislere ve en çok kanatlı hayvan kapasitesine sahibiz. Artık doluluk derecesine ulaştık. Mevcut tesislerinde; yüzde 30 olan inşaat kullanım oranı, bakanlığın onayı ile yüzde 70'lere çekilebilirse en azından mevcut tesislerin ilave tarım arazisine ihtiyaç duymadan daha verimli kapasiteye çekilmeleri sağlanmış olur. Mevcut tesislerin kendi alanlarını kullanarak bulundukları alanda büyümeleri ekonomiye katkılarını arttırır. Artık Osmaneli'nde kanatlı hayvancılık için yeni yer almaya çalışanlara müsaade edilmemeli. 2021 yılı sonuna kadar, 2020 ağustos ayına kadar yer almış olanlar, yatırıma başlamış veya onay almış olanlar yatırımlarını tamamlamalı. Artık ilçemiz kanatlı hayvancılık konusunda doluluğa ulaştı. Bundan sonrası mevcut tesislerde ilçemize zarar verir. Bu arada mevcut kanatlı hayvan yetiştirici kardeşlerimizin her açıdan Osmaneli ilçemize büyük katkı sağladığını biliyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlar da yatırımlarını 2021 yılı sonuna kadar tamamlasınlar. Osmaneli Belediyesi sanayi parsellerini, mevcut OSB'de davalar bittiği ve doluluk oranına eriştiği ve yasal bir engel kalmadığı için devredebiliriz. Zaten sanayi parselleri uygulamamız mevcut OSB'deki davalar nedeniyle ilçemizde tıkanan sanayinin önünü açmak için tarafımızca düzenlenmiş, Türkiye'de ilk örnekti. Sanayi parselleri uygulamamızla birçok tesisi ilçemize kazandırarak başarılı olduk. Tarım için elverişli olmayan OSB genişleme alanını sanayi parsellerine çevirerek hem yer sahiplerine hem de sanayicilerimize katkı sağladık" dedi.

"Sanayi parsellerimiz 60-120 TL arasında işlem görüyor"

Başkan Şahin, Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Gemlik- Bandırma Yüksek Hızlı tren hattının ilçelerinden geçmesiyle sanayi arsalarına yoğun talep olduğunu anlatarak, "Bu talepleri büyük oranda karşılıyoruz. Ancak teşviklerde OSB'lere olan destekler nedeniyle bazı sanayicilerimiz mutlaka OSB tercih ediyor. Artık Osmaneli OSB'de genişleme yasal olarak mümkün olduğundan ve davalar kalktığından valiliğimizin 'sanayi parsellerimizin OSB'ye dönüşme talebini' Osmaneli Belediyesi olarak karşılayacağız. Sanayi parsellerimiz 60-120 TL arasında işlem görüyor. Yer almak isteyenler yine parsel sahiplerinden bu süreçte yer alabilir. Osmaneli Belediyesi Emlak Ofisi sanayicimize ve yer sahiplerine desteğini sürdürüyor. Sanayi Parsellerimizden yer alanlar isterlerse OSB'ye dahil olup onun desteklerinden yararlanabilecekler veya kendi yerlerinde kalacaklar. Yer sahipleri açısından çok değerlenen yerlerini, bu süreçte satabilecekler veya sanayi parsellerini OSB si kamulaştırma bedelini ödeyerek devir alacak. Osmaneli Sanayileşme hedeflerine hızla ulaşırken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla, bakanlarımızın, Valimiz Bilal Şentürk, Milletvekilimiz Selim Yağcı, İl Başkanımız Fikret Karabıyık ve siz değerli İl Genel Meclisi Başkan ve üyelerinin desteği ile ulaşacak" dedi. - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaneli'nde yapılacak projeler değerlendirildi - Son Dakika


Son Dakika

Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor İddaa Risk Yönetimi, derbide Galatasaray'ı favori gösterdi İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor         
19:04
Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti         
18:00
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar 13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar         
17:13
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak         
16:03
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı         
13:52
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti         
11:53
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 19:09:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaneli'nde yapılacak projeler değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei