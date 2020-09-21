Osmaneli'nde yapılacak projeler değerlendirildi - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclis üyeleriyle bir araya gelerek ilçeye yapılacak projeleri değerlendirdi.

Bilecik İl Genel Meclisi Çevre, Plan Bütçe ve Tarım Komisyon üyeleri, Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, "İlçemizde özellikle kanatlı hayvancılık yetiştiriciliğinde Bilecik genelinde en büyük tesislere ve en çok kanatlı hayvan kapasitesine sahibiz. Artık doluluk derecesine ulaştık. Mevcut tesislerinde; yüzde 30 olan inşaat kullanım oranı, bakanlığın onayı ile yüzde 70'lere çekilebilirse en azından mevcut tesislerin ilave tarım arazisine ihtiyaç duymadan daha verimli kapasiteye çekilmeleri sağlanmış olur. Mevcut tesislerin kendi alanlarını kullanarak bulundukları alanda büyümeleri ekonomiye katkılarını arttırır. Artık Osmaneli'nde kanatlı hayvancılık için yeni yer almaya çalışanlara müsaade edilmemeli. 2021 yılı sonuna kadar, 2020 ağustos ayına kadar yer almış olanlar, yatırıma başlamış veya onay almış olanlar yatırımlarını tamamlamalı. Artık ilçemiz kanatlı hayvancılık konusunda doluluğa ulaştı. Bundan sonrası mevcut tesislerde ilçemize zarar verir. Bu arada mevcut kanatlı hayvan yetiştirici kardeşlerimizin her açıdan Osmaneli ilçemize büyük katkı sağladığını biliyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlar da yatırımlarını 2021 yılı sonuna kadar tamamlasınlar. Osmaneli Belediyesi sanayi parsellerini, mevcut OSB'de davalar bittiği ve doluluk oranına eriştiği ve yasal bir engel kalmadığı için devredebiliriz. Zaten sanayi parselleri uygulamamız mevcut OSB'deki davalar nedeniyle ilçemizde tıkanan sanayinin önünü açmak için tarafımızca düzenlenmiş, Türkiye'de ilk örnekti. Sanayi parselleri uygulamamızla birçok tesisi ilçemize kazandırarak başarılı olduk. Tarım için elverişli olmayan OSB genişleme alanını sanayi parsellerine çevirerek hem yer sahiplerine hem de sanayicilerimize katkı sağladık" dedi.

"Sanayi parsellerimiz 60-120 TL arasında işlem görüyor"

Başkan Şahin, Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Gemlik- Bandırma Yüksek Hızlı tren hattının ilçelerinden geçmesiyle sanayi arsalarına yoğun talep olduğunu anlatarak, "Bu talepleri büyük oranda karşılıyoruz. Ancak teşviklerde OSB'lere olan destekler nedeniyle bazı sanayicilerimiz mutlaka OSB tercih ediyor. Artık Osmaneli OSB'de genişleme yasal olarak mümkün olduğundan ve davalar kalktığından valiliğimizin 'sanayi parsellerimizin OSB'ye dönüşme talebini' Osmaneli Belediyesi olarak karşılayacağız. Sanayi parsellerimiz 60-120 TL arasında işlem görüyor. Yer almak isteyenler yine parsel sahiplerinden bu süreçte yer alabilir. Osmaneli Belediyesi Emlak Ofisi sanayicimize ve yer sahiplerine desteğini sürdürüyor. Sanayi Parsellerimizden yer alanlar isterlerse OSB'ye dahil olup onun desteklerinden yararlanabilecekler veya kendi yerlerinde kalacaklar. Yer sahipleri açısından çok değerlenen yerlerini, bu süreçte satabilecekler veya sanayi parsellerini OSB si kamulaştırma bedelini ödeyerek devir alacak. Osmaneli Sanayileşme hedeflerine hızla ulaşırken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla, bakanlarımızın, Valimiz Bilal Şentürk, Milletvekilimiz Selim Yağcı, İl Başkanımız Fikret Karabıyık ve siz değerli İl Genel Meclisi Başkan ve üyelerinin desteği ile ulaşacak" dedi. - BİLECİK