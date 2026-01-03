Bursa'da boş arazide terkedilmiş bebek bulundu - Son Dakika
Bursa'da boş arazide terkedilmiş bebek bulundu

Bursa'da boş arazide terkedilmiş bebek bulundu
03.01.2026 18:35
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir metruk binanın yanındaki boş arazideki sese yönelen mahalle sakinleri, 10 günlük bir bebekle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bebeği hastaneye kaldırırken, aileyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde boş arazide bulunan ve yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BOŞ ARAZİDE 10 GÜNLÜK BEBEK BULUNDU

İlçeye bağlı Alipaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binanın yanındaki boş arazide bebek sesi duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin sağ olduğunu belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve tahmini 10 günlük olduğu değerlendirilen bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

