- Osmangazi'nin eğitim seferberliği Şırnak'a uzandı - Son Dakika

- Osmangazi'nin eğitim seferberliği Şırnak'a uzandı

17.10.2020 11:26

- Osmangazi'nin eğitim seferberliği Şırnak'a uzandı Covid-19 sürecinde bin 120 öğrenciye tablet ile 7 bin 200 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtımı, 5 ayrı noktada internete erişim için EBA Merkezlerinin açılması, 350 okulun onarım, temizlik ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını...

- Osmangazi'nin eğitim seferberliği Şırnak'a uzandı

BURSA - Covid-19 sürecinde bin 120 öğrenciye tablet ile 7 bin 200 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtımı, 5 ayrı noktada internete erişim için EBA Merkezlerinin açılması, 350 okulun onarım, temizlik ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan Osmangazi Belediyesi, Şırnak'ta görevli Bursalı öğretmenin çağrısına da kayıtsız kalmadı. Burcu öğretmenin öğrencileri için talep ettiği çanta, kırtasiye malzemeleri, kitap, oyuncak ve tabletler yola çıktı.

1 milyona ulaşan nüfusu ile Türkiye'nin 4. büyük ilçesi Osmangazi Belediyesi, Avrupa Birliği Belediyelerine örnek gösterilen Covid-19 salgını ile mücadele çalışmalarına eğitime yönelik yaptığı çalışmaları da ekledi. Hayatın her alanında önemli değişimler oluşturan salgından en fazla etkilenenlerin başında eğitim ve milyonlarca öğrenci geliyor. Uzaktan eğitimin başlamasıyla özellikle dar gelirli aile çocuklarının internete ve bilgisayara erişiminde ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için harekete geçen Osmangazi Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayarak, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımına başladı. Osmangazi Belediyesi halen devam eden tablet dağıtımında şu ana kadar bin 120 öğrenciye ulaştı.

İlçe genelinde kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen 7 bin 200 öğrenciye kısa sürede başta okul çantası, kırtasiye malzemeleri, kitap, oyuncak dağıtımı gerçekleştirildi. Eğitime büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, ilçede 350 okulun tüm bakım, onarım ve temel ihtiyaçlarını yerine getirdikten sonra okulların dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hemen ardından gerek altyapı gerekse ekonomik sebeplerden dolayı internet erişim imkanı bulunmayan öğrenciler için ilk etapta nüfusu 400 bine ulaşan 5 mahallede EBA Eğitim Merkezileri açarak öğrencilerin bu noktalarda online ders görmelerini sağladı.

Bu yıl 2 anaokulu ve 2 lise yaparak eğitim hayatına hizmetine sunan Osmangazi Belediyesi'nin dünyada ilk olan 70 ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğü Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi de bu yıl ilk mezunları verdi ve yabancı öğrenciler üniversite sınavında çok önemli bir başarıya imza attı. Son olarak Osmangazi Belediyesi, restorasyonunu tamamladığı tarihi Şadırvanlı Han'ın için Uludağ Üniversitesi ile yaptığı protokol ile Eğitim Akademisi olarak hizmet vermesini sağladı.

Eğitime yönelik çalışmaları dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu çalışmaları yakından takip ederek kendisine mesaj atan Şırnak Merkez Şehit Mehmet Cumur İlkokulu'nda görevli Bursalı öğretmen Burcu Dayan'ın talebini bizzat kendisi yerine getirdi. Osmangazi'nin 81 ilden vatandaşın yaşadığı bir Türkiye mozaiği olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Dündar, Osmangazililerin büyük bir aile olduğunu ve tüm çocukların kendi çocukları olduğunu belirterek Osmangazi'de yükselen eğitim ışığının Şırnak'a ulaşmasının kendisini duygulandırıldığını söyledi.

Korona virüs salgını ile etkin mücadelesi ve sosyal destek çalışmaları Avrupa Şehirler Birliği tarafından örnek gösterilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eğitimin en önemli öncelikleri arasında yer aldıklarını ve bu konuda da örnek gösterilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Geleceğimiz çocuklarımız için her şeyi fazlasıyla yapıyoruz, yapacağız. Osmangazi artık eğitimde de marka" şeklinde konuştu.

- Osmangazi'nin eğitim seferberliği Şırnak'a uzandı
- Osmangazi'nin eğitim seferberliği Şırnak'a uzandı
- Osmangazi'nin eğitim seferberliği Şırnak'a uzandı
- Osmangazi'nin eğitim seferberliği Şırnak'a uzandı

Koronavirüs, Osmangazi, Tablet, Şırnak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Osmangazi'nin eğitim seferberliği Şırnak'a uzandı - Son Dakika

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