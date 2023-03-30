ÖSYM'den flaş karar: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, deprem bölgelerinde de yapılacak - Son Dakika
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ÖSYM'den flaş karar: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, deprem bölgelerinde de yapılacak

30.03.2023 11:01

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS ile ilgili alınan yeni kararı açıkladı. Buna göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı; 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılacak.

ÖSYM, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için yeni bir karar aldı. Buna göre Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınav yapmama kararı değişti.

4 İLDE YKS YAPILACAK

Açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da YKS'nin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. ÖSYM, deprem bölgesinde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak.

YAPILMAMASI YÖNÜNDE KARAR ALINMIŞTI

8 Mart tarihinde yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler." denilmişti.

Kaynak: AA
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