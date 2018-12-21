Otobüs Kazası Kurbanı Feride Son Yolculuğuna Gelinliğiyle Uğurlandı
1 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde servis otobüsünün çarpması sonucu ölen Feride Melike Kürecili, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tabutuna konan beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir
'in Bornova
ilçesinde servis otobüsünün çarpması sonucu ölen Feride Melike Kürecili, Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde tabutuna konan beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir Bornova'da önceki gün ablasıyla beklediği kaldırıma kontrolden çıkan bir servis otobüsünün çıkması sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Feride Melike Kürecili'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işleminin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güzelçamlı
Mahallesi Merkez
Camisi'ne getirildi. Kürecili'nin yakınları ile mesai arkadaşları, üzerine beyaz gelinlik bırakılan tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Namazın ardından uzun süre omuzlarda taşınan Kürecili'nin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan kazada ağır yaralanan abla Merve Kürecili Uygun'un Ege
ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:13 Kaynak: İHA
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