Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi - Son Dakika
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Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi

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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile engelli yakınlarının raporu ile araç alımında ÖTV muafiyetinden yararlananları ilgilendiren düzenlemeler yapıldı.

04.12.2024 09:24  Güncelleme: 09:40
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Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararla birlikte engelli yakınlarının raporu ile araç alımında ÖTV muafiyetinden yararlananları ilgilendiren değişikliklere gidildi..

Yeni yönetmeliğe göre ÖTV muafiyetli araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgilerinin tescil kayıtlarına işlenecek ve üçüncü bir kişinin aracı kullanması yasak olacak.

2025'TE GEÇERLİ OLACAK

Karar, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle geçerli olacak.

Yönetmelikte yapılan yeni değişiklikler şu şekilde sıralandı;

KAYBEDİLEN PLAKA E-DEVLETTEN TALEP EDİLEBİLECEK

- Kaybedilen bir tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araca ait özet tescil bilgileri raporu oluşturulması işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak.

- Herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak imal edilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmadan, engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması veya otomatik vitesli olması ve araçta başka aparat bulunmaması halinde bu aracın tescil kayıtlarına ilgili şerhin yanı sıra, şerhin geçerli olduğu süre zarfında, aracın tescil kayıtlarına, "Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir" şeklinde şerh işlenecek.

- Vergi dairesi müdürlükleri tarafından alınan taahhütnamede yer alan ve bu araçları kullanacak kişilerin bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek. Söz konusu şerhi haiz araçların bizzat kullanılmaması veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KULLANMASI YASAK

- İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak.

- Aracın tescil kayıtlarına şerhin yanı sıra, şerhin geçerli olduğu süre zarfında, "Araç sahibi engelli kişinin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, vasisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü arasından tescil kayıtlarına işlenen en fazla iki kişi tarafından kullanılabilir" şeklinde şerh işlenecek.

ARAÇLARI KULLANACAK KİŞİLERİN KİMLİK BİLGİLERİ TESCİL KAYITLARINA İŞLENECEK

- Vergi dairesi müdürlükleri tarafından alınan taahhütnamede yer alan ve bu araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek.

- Söz konusu şerhi haiz araçların tescil kaydında belirtilen kişiler dışındakiler tarafından, araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde, tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak.

Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi

Otomobil, Ekonomi, Finans, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi - Son Dakika

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