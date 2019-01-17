Son Dakika Haberleri: Öykü Arin, Bahar ve Mira İçin Ortak Umut

Öykü Arin, Bahar ve Mira İçin Ortak Umut

16 dakika önce

MİNİK Öykü ile Bahar, Mira ve benzer hastaların doku ikizlerini bulmak için yeni doku tipleme kampanyaları düzenlendi.

Öykü Arin, Bahar ve Mira İçin Ortak Umut, System.String[]
MİNİK Öykü ile Bahar, Mira ve benzer hastaların doku ikizlerini bulmak için yeni doku tipleme kampanyaları düzenlendi. Düsseldorf Heinrich Heine Üniversite Kliniği desteğiyle benzer kampanyalara sosyal medyadan yoğun destek veren ünlü şarkıcı İsmail YK'nın da olduğu kampanya 26 Ocak Cumartesi günü, Stuttgart Feuerbach Merkez Camii lokalinde 12.00-18.00 arasında yapılacak.

Öykü Arin, Bahar ve Mira ve benzer hastalar için şu noktalarda da kök hücre kampanyalar düzenlenecek: 18 Ocak 2019 Duisburg Emre Camii ve Mehmet Akif Camii'nde saat 12 ile 15 arası, 18 Ocak 2019 Ratingen Ayasofya Camii saat 12 ila 14 arası,

20 Ocak 2019 Köln Porz Alevi Kültür Merkezi, saat 12 ile 14 arası,

25 Ocak 2019 Duisburg Ditib Merkez Camii.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Öykü Arin'in akrabası Kadir Duman, minik çocuk için Brezilya'da umut ışığı doğduğunu ancak henüz bağışçıya ulaşılamadığını kaydetti. İzmir'de yaşayan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya, uzun testler sonucu nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi(JMML) tanısı konulmuş ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Çoğunlukla 2 ile 6 yaş arasında görülen görülen JMML'nin tedavisinin kök hücre nakliyle mümkün olduğu belirtilmişti. Aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada yurt içi ve dışında uygun kök hücre arama çalışmalarının henüz olumlu sonuç vermediğini aktaran Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, "İlk tedaviyi İzmir'de aldık, ikinci ve üçüncü Antalya'da alacak. Bu sebeple önümüzde uygun donör bulmak için 2 - 2,5 ay var" demişti. Kadir Duman, Bahar için de zamana karşı yarış olduğunu dile getirdi.

KİMLER KÖK HÜCRE BAĞIÇSICI OLMALI

Almanya'da yaşayan kök hücre bağışçıları, yalnızca bu ülkedeki löstemi hastalarına değil, Öykü ve Türkiye'deki benzer hastalara da umut oluyor. Yaşları 18 ile 55 arasında olan, sarılık, AIDS, kanser gibi hastalıkları olmayan, sürekli ilaç kullanmayan herkes doku tipleme kampanyalarına katılıp kök hücre kayıtı yaptırabiliyor. Kampanyaya katılamayanların kayıt yapmak için tükürük testi kitlerini buradan da sipariş edebilirler: https://www.kmsz.de/registrieren/index.php

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi: Telefon: 0211-81-19621

eMail: Oktay.Demirel@med.uni-duesseldorf.de
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:45 

Heinrich Heine, Düsselldorf, Güncel
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