Öz Finans İş Sendikası üyesi Ziraat ve Halk Bankası çalışanlarına motivasyon eğitimi - Son Dakika

Öz Finans İş Sendikası üyesi Ziraat ve Halk Bankası çalışanlarına, "Etkili İletişim Teknikleri ve Motivasyon Geliştirme" eğitimi verildiği bildirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki bir otelde, banka çalışanlarına yönelik "Kurumsal iletişim, çatışma yönetimi, sağlıklı ve etkin sosyal ilişkiler, yönetim becerisi" konularında eğitim programı düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öz Finans İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can, dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiğini hatırlatarak, bu süreçte çalışanların eğlenirken öğrenebilecekleri bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Cennet Can, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı katkılarıyla hazırlanan projenin Samsun, Van, Antalya, İzmir, Ankara ve Bursa illerinde üyelerle hayata geçirileceğini aktararak, "Eğlenerek öğreneceğiniz ve sıkıntılarınızı burada bırakıp pazartesi işlerinize zinde gideceğiniz bu eğitimimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Program kapsamında eğitmenlerin "İletişim ve motivasyon", "Beden dili", "Yasal haklar" adı altında eğitimler vereceği bildirildi.