Özal'ın ayrılışının 29'uncu yıl dönümü - Son Dakika
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Özal'ın ayrılışının 29'uncu yıl dönümü

17.04.2022 13:47

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993'te aramızdan ayrılışının üzerinden tam 29 yıl geçti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993'te aramızdan ayrılışının üzerinden tam 29 yıl geçti. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra görevi başında vefat eden 2. Cumhurbaşkanı olan merhum Turgut Özal için bugün Topkapı Mezarlığı'ndaki anıt mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene Özal'ın eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal ve gelini Sinem Özal'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Levent Ergün, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı. Fuat Oktay katıldı.

Özal'ın ayrılışının 29'uncu yıl dönümü
Özal'ın ayrılışının 29'uncu yıl dönümü
Özal'ın ayrılışının 29'uncu yıl dönümü

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8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal vefatının 29'uncu yılında kabri başında anıldı 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal vefatının 29'uncu yılında kabri başında anıldı MTÜ'de Özal'ı anma töreni düzenlendi MTÜ'de Özal'ı anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Turgut Özal, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özal'ın ayrılışının 29'uncu yıl dönümü - Son Dakika


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