Özbekistan'da "Ali Şir Nevai ve Eserleri Paneli" düzenlendi - Son Dakika

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Doğumunun 580. yılında Ali Şir Nevai ve Eserleri" paneli gerçekleştirildi.

Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi'nde Yunus Emre Enstitüsü, Bilge Türk Eğitim Kültür Vakfı ve Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen panele çok sayıda Türk ve Özbek bilim insanı katıldı.

Panel, Özbekistan ve Türkiye milli marşlarının çalınması ve saygı duruşuyla başladı.

TBMM Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Türk-İslam medeniyetinin kurulduğu bu toprakların dünyaya çok sayıda alim, ulema ve bilim insanı yetiştirdiğinin altını çizerek, "Tüm Türk dünyası, başta sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev olmak üzere Türk dünyası liderleri bir araya gelerek Türk-İslam medeniyetinin yeniden ihya ve inşası için gayret gösteriyor." dedi.

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş da ata yurdu olan ve çok sayıda ulema ve bilim adamının yetiştiği bu topraklarda düzenlenen etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuş, tarihi İpek Yolu'nun ortasında bulunan Özbekistan'ın yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, bu medeniyetlerin tahrip olmadan bugünlere kadar ulaştığını ifade etti.

Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Şuhrat Siraciddinov, Nevai'nin Türk dünyasının önemli bir şahsiyeti ve dünya edebiyatına önemli katkı sağlayan bir şair olduğunu belirterek, vefatının üzerinden 580 yıl geçmesine rağmen, Nevai'nin eserlerine ilginin azalmadığını, eserlerinin tüm dünyada zevkle okunduğunu söyledi.

Özbekistan'ın yanı sıra Türkiye'de Nevai ve eserlerinin geniş şekilde araştırıldığını vurgulayan Siraciddinov, söz konusu etkinliğin de Nevai ve eserlerinin araştırılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı, dünyada Nevai üzerine çalışan bilim insanlarını yakından tanımayı amaçladığını kaydetti.

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ekber Yassa, 70 yıl önce bu topraklardan Türkiye'ye göç eden bir Özbek ailenin evladı olduğunu anımsatarak, bu panelin Nevai eserlerinin Türkiye'de ve dünyada daha yakından tanıtılmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Yassa, Türkiye'deki kütüphanelerde Nevai'ye ait 300 el yazması eser bulunduğunu ve Türk bilim adamları tarafından incelendiğini anlattı.

Bilge Türk Eğitim Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Güngör Azim Tuna, Nevai'nin manevi huzurunda bulunmaktan mutlu olduğunu ve Türkçenin bugünlere gelmesinde çok büyük payı olan Ali Şir Nevai'yi doğumunun 580. yılında saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

"Yunus Emre Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya uzanan dostluk elidir"

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürü Yavuz Kartallıoğlu da "Yunus Emre Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya uzanan dostluk elidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin dindaş, soydaş ayrımı yapmadan dünyadaki bütün ülkeleri, bütün insanları kapsayacak şekilde 2009 yılında, Türk insanının dostluğunu, barışçıl tavrını, medeniyetini, Türkçe aracılığıyla talep edenlere de Türk kültürünü kendi kültürleriyle birlikte öğretmek ve tanıtmak amacıyla şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan iken kurmuş olduğu bir kültür kuruluşudur. 2009'dan bu yana dünyanın 53 farklı ülkesinde 64 merkeze ulaştık. En son Ruanda ve Nijerya gibi Afrika ülkelerinde, Meksika ve Arjantin gibi Latin Amerika ülkelerinde merkezlerimizi açtık." diye konuştu.

Geleneksel Türkçe derslerinin yanı sıra çevrim içi olarak da Türkçe öğretmeye başladıklarını kaydeden Kartallıoğlu, halihazırda 200 öğretmen ile dünyanın 170 ülkesindeki 20 bine yakın kişiye Türkçe öğrettiklerini söyledi. Kartallıoğu, paneli destekleyen Yunus Emre Enstitüsünün bundan sonra da Türkoloji ve Türklük bilimi ile ilgili etkinlikleri desteklemeyi sürdüreceğine işaret etti.

Panelde, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen Türk bilim adamları Nevai ve eserleriyle ilgili sunumlar yaptı.