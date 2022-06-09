Özbekistan'da Kokand Hanlığı'nın Türk devlet geleneğindeki rolü konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Özbekistan'da Kokand Hanlığı'nın Türk devlet geleneğindeki rolü konferansı düzenlendi

09.06.2022 12:10
Özbekistan'da Kokand Hanlığı'nın Türk devlet geleneğindeki rolü konferansı düzenlendi

Özbekistan'ın tarihi Kokand şehrinde "Türk Halklarının Devlet Geleneği ve Kültürel Mirasının Gelişmesinde Kokand Hanlığı'nın Rolü" başlıklı uluslararası konferans gerçekleştirildi.

Özbekistan'ın tarihi Kokand şehrinde "Türk Halklarının Devlet Geleneği ve Kültürel Mirasının Gelişmesinde Kokand Hanlığı'nın Rolü" başlıklı uluslararası konferans gerçekleştirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Özbekistan Turizm ve Kültürel Miras Bakanlığı, Fergana Valiliği ve Kokand Üniversitesi'nin iş birliğinde yapılan konferansa Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Tacikistan, Macaristan, ABD ve çeşitli ülkelerden çok sayıda bilim insanı katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, konferansın açılışındaki konuşmasında, zengin tarihe ve eşsiz kültüre sahip Özbekistan'ın, sadece Türk dünyasının değil, dünya medeniyetinin de eşsiz bir hazinesi olduğunu söyledi.

Türk dünyası için önem arz eden Kokand Hanlığı'nın sahip olduğu değerlerin bu tür konferanslarla tanıtılmasının kültürel mirasın yaşatılmasındaki önemine dikkati çeken Raev, şöyle devam etti:

" Fergana Vadisi'nin parlayan incisi niteliğindeki Kokand'ın geçmişte kültürel mirasımıza eşsiz katkılar sunduğu bir gerçek. Özbek, Kırgız, Uygur, Kazak, Karakalpak ve çok sayıda Türk halklarının diğer temsilcilerinin birlikte yaşadığı Kokand, hoşgörü şehri olmanın yanı sıra döneminin kültür, sanat ve edebiyatının da önemli merkezlerinden olmuştur. Farklı halkların temsilcilerinin birlikte barış ve huzur içinde yaşadığı dönemin mega kenti Kokand şehrinin idari yönetim şekli veya Kokand modeli örneğinin günümüzde ayrıntılı araştırılması gerektiğine inanıyorum."

Konferansın açılışına çevrim içi katılan Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Kültürel Miras Bakanı Aziz Abduhakimov da tarihte kurulan devletlere başkentlik yapan, kültür, sanat ve edebiyatın geliştiği Kokand'ın bugün de ülkenin önemli kültür ve sanat merkezlerinden olduğuna işaret ederek, eskiden Türk halklarının siyasi ve kültürel hayatında önemli rol oynayan bu şehrin bugün de Fergana Vadisi'nin önemli yerleşim birimlerinden olduğunu belirtti.???????

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Kaynak: AA

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