ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Kasım 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- AFAD'ın gönüllü kadrosu 387 bin kişiyi aştı

AFAD'a "gönüllü destek" için en büyük talep yüzde 54'lik oranla 18-29 yaş arasındaki gençlerden geliyor, bu yaş grubunu yüzde 29'la 30-39 yaş arasındakiler takip ediyor

Gönüllü olmak için başvuran her 1000 kişiden 5'i 60 yaş üstü vatandaşlardan oluşuyor

AFAD Başkanı Yunus Sezer:

"Son dönemde yaşanan afetlerde görev alan gönüllülerimiz, afetlerin her aşamasında azımsanamayacak ölçüde katkılar sağladı"

(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara) (Fotoğraflı)

2- Depremin acıları 22 yıldır hafızalardan silinmiyor

Kaynaşlı'daki restoranında depreme yakalanan, enkaz altında bir bacağını ve 17 yaşındaki oğlunu kaybeden Burhan Şen:

"Akşam 7 gibiydi, bir gürültüyle binanın çöktüğünü hissettik. Olay anında işletmemde müşterilerim vardı. Orada 9 kişi hayatını kaybetti, biri de benim oğlumdu"

"Acılar unutulmuyor hiçbir şekilde. Bizler belli etmiyoruz ama unutulmuyor kesinlikle. Onu unutmak mümkün değil"

Depremde babasını yitiren Barış Şimşek :

"12 günlük evliydim daha. Babam vefat etti, iş yerimiz ve evimiz yıkıldı. Hayata sıfırdan başlama noktasındaydık"

(Cem Ali Kuş/Murat Ataseven/Düzce) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3- Atıl tarım arazileri yeni projelerle ekonomiye kazandırılacak

Kurutma Tesisleri Projesi ile ekonomiye 3,5 milyar liradan fazla katma değer sağlanması hedefleniyor

Meyve Bahçesi Tesisleri Projesi'nin 20-30 yıllık ekonomik verimlilik sonunda ülke ekonomisine yaklaşık 1,7 milyar liralık fayda sağlaması bekleniyor

Bunların yanı sıra uygulanacak diğer projeler sayesinde tarım arazilerinin daha etkin kullanımıyla 2050'ye kadar ekonomiye toplam 6,7 milyar lira katkı öngörülüyor

(Zeynep Canlı/Mustafa Çalkaya/Ankara)

4- GRAFİKLİ - Türkiye 5 enerji gemisiyle denizlerde bayrağını dalgalandırıyor

Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileriyle Karadeniz'de sondaj çalışmaları sürüyor

Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik araştırma gemileriyle de Akdeniz ve Karadeniz'in "röntgeni" çekiliyor

(Murat Temizer/ Ankara)

5- TİM Başkanı Gülle, giyim sektöründe yaşanan ham madde sorunu için çağrıda bulundu:

"Tarımda pamuk üretimini artıralım. Artık dünyada da pamukla ilgili emtia temininde sıkıntı olacak. Bu nedenle kendimize yetecek emtiayı üretmemiz gerekiyor"

"(İplik ve kumaş ithalatındaki ek vergilerin kaldırılması talebi) Bu sektörlerimizin talebine kulak tıkayamayız, onları da dinliyoruz. Sayın Ticaret Bakanı'mıza da arz edeceğiz. Sektörlerimiz için en doğrusu neyse onun yapılması tarafındayız"

(Deniz Çiçek/Ankara)

6- Öğretmenlere tren biletleri ve kargo ücretlerinde 24 Kasım indirimi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda, Bakanlıkça onaylanan özel okullarda ve yüksek eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, YHT ve ana hat tren biletlerindeki yüzde 50 indirimden 24-30 Kasım döneminde yararlanabilecek

PTT AŞ tarafından da "PTT'nin yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu" ücretlerinde 24 Kasım'da yüzde 24 indirim uygulanacak

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

7- Atletizmde yabancı antrenör dönemi

Federasyon Başkanı Fatih Çintimar:

"Sporcu havuzumuzun daha da yukarı çıkabilmesi için yeni bir şey yapmaya hazırlanıyoruz. Bizim antrenörlerimizin kapasitesi belli bir noktaya kadar evet ama belli bir noktadan sonra da bir dokunuş lazım. O dokunuş için de yurtdışından belli branşlarda antrenör getirmeye çalışıyoruz. 1-2 antrenörle anlaştık, diğer branşlar için de anlaşmaya çalışıyoruz"

"Artık biz hiçbir yerden devşirme sporcu arayışı içerisinde değiliz. Altyapılarımızdaki çocuklarımız dünya ölçeğindeki seviyeye geldi. Elimizdeki sporcuları nasıl yukarı çıkarırız nasıl bir potansiyel oluştururuz bunun çabası içerisindeyiz"

"Mevcut sporcularımız (devşirme) devam edecek. Bu sporcular, ülkemiz adına defalarca uluslararası müsabakalara katılmış, başarılar elde etmiş. Onlar artık biziz. Bu insanların hepsi bayrağımızı taşımış. O bayrağı benimsediği için 'ben Türk oldum' demiş. Atletizmde ülkemize gelen hiçbir sporcu para karşılığı gelmemiştir"

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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