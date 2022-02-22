ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- 5 yaşta okullaşma oranı 419 ilçede yüzde 95'in üzerine çıktı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

"10'u büyükşehir olmak üzere toplam 29 ilde oran yüzde 90'ın üzerinde. Yıl sonuna kadar bu yaş grubu için eğitim kurumu kapasitesini yüzde 100'e tamamlayacağız, kapasite artışıyla 5 yaşta okullaşma oranını da yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz"

"3 bin yeni anaokulu yapımında geriye kalan 1494 anaokuluyla ilgili arazi belirleme çalışmaları devam ediyor"

(Selma Kasap/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş küresel buğday piyasalarını derinden sarsabilir

Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya'nın küresel buğday ihracatındaki payı 2019'da yaklaşık yüzde 18 olurken, Avrupa'nın "ekmek sepeti" olarak bilinen Ukrayna da dünyanın en büyük 5'inci buğday ihracatçısı olarak ön plana çıkıyor

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir çatışmanın küresel buğday fiyatlarında yüzde 20 civarında artışa neden olabileceği uyarısında bulunuyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

3- Elektrik üretim kapasitesindeki artışın yüzde 97'si temiz enerjiden

Geçen yıl devreye giren elektrik üretim kapasitesinin yüzde 51,5'i rüzgar, yüzde 14,5'i ise güneş enerjisi santralleri kaynaklı oldu

(Nuran Erkul Kaya/Gülşen Çağatay-İstanbul)

4- ANALİZ - Türkiye'nin en büyük 10 bankasının ekonomiye desteği 4 trilyon TL'yi aştı

Ülkenin en büyük aktife sahip 10 mevduat bankası 2021 yılında 70,5 milyar lira kar elde etti

Kamu bankalarının kredi stoku 1,9 trilyon liraya, özel bankaların kredi stoku 2,2 trilyon liraya ulaştı

(Murat Birinci/İstanbul)

5- Turizmciler ve esnaf, Yunanistan-Türkiye feribot seferlerinin başlamasından umutlu

Sakız Adası Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Yorgos Passas:

"Türk dostlarımızla son yıllarda sayısız dostluklar kurduk"

Turyol Yönetim Kurulu Üyesi Kadir İnandı:

"Yunan turistler için gelecek cumartesi için günübirlik Türkiye turunu satışa açtık. Yoğun talep nedeniyle telefonlara yetişemedik"

(Derya Gülnaz Özcan/Atina)

6- Türk şirket, Nijerya'da milyonlarca kişiye elektrik ulaştıracak

AK-AY Elektrik Nijerya Proje Koordinatörü Ulaş Aslan:

"Tamamlamış olduğumuz 2 adet 150 megavoltamper ve 2 adet 60 megavoltamper trafoya sahip 330/132/33 kilovolt indirici merkez, Nijerya'nın iletim ve dağıtım şebekesine önemli ölçüde katkı sağlayacak"

(Adam Abu Bashal/Nasarawa) (Fotoğraflı)

7- Sokak kedileri "Betül" ve "Zeytin" sınıfın neşe kaynağı oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ortaokul öğrencileri, sahiplendikleri 2 sokak kedisine araç lastiği ve atık malzemeler kullanarak sınıflarında yuva yaptı

Öğrencilerden Tanem Kavak: "Kediler, derslerde neşe kaynağımız oluyor. Sıralarımızda bizimle ders dinliyor, yatıp uyuyorlar. Onları çok seviyoruz"

(Ferdi Uzun/Aydın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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