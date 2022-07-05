ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Bakan Karaismailoğlu, bayram tatili dolayısıyla alınan önlemler hakkında bilgi verdi:

"Yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde, Kurban Bayramı tatili süresince, zorunlu olmadıkça, çalışmalara ara verilecektir. Devam edecek çalışmalar trafiği en az engelleyecek seviyede tutulacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Orman teşkilatının özel timi ORKUT "komando" hassasiyetiyle çalışacak

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"ORKUT, zorlu arazi şartlarında, meşakkatli ortamlarda gerek yangına müdahale gerekse kurtarma operasyonlarını gerçekleştirebilecek eğitim ve beceriye sahip"

"Ekipte şu an 462 personelimiz görev alıyor"

(Enes Duran/Ankara)

3- Türkiye dünya tarım makineleri ihracatında ilk 10'u hedefliyor

TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal:

"Dünya tarım makineleri ihracatında 30'uncu sıralardan 15'inci sıralara kadar ilerledik. Fakat biz burayı da beğenmiyoruz. Hedefimiz, dünya tarım makineleri ihracatında ilk 10'un içerisinde yer almak. Bu da 2,5 milyar dolar ihracat bandını geçmekle olacak"

"Şu anda tarım makineleri sanayimiz ülkemiz tarımının, çiftçimizin ihtiyaç duyduğu tarım makinelerinin hepsini üretme kabiliyetine sahip"

(Muhammet Emin Horuz/İstanbul)

4- 21 yıllık sağlık çalışanı dördüncü üniversitesinden birincilikle mezun oldu

Laboratuvar teknikeri olarak çalışan 51 yaşındaki, 3 çocuk babası Ahmet Dönmez, dördüncü üniversitesi olan Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nü birincilikle bitirdi

Ahmet Dönmez:

"Yaşım biraz daha müsait olsa devam ederdim. İnşallah bu çabalarım genç arkadaşlara örnek olur"

(Mehmet Çalık/Uşak) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İstanbul ormanlarında "dumansız yangın"la mücadele

İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin:

"Ormanlara zarar veren böceklerle mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele ediyoruz. Ancak kimyasal mücadeleyi doğaya zarar verdiğinden dolayı kullanmıyoruz"

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen:

"Özellikle iklim değişikliğiyle birlikte ormanlarda ağaçlar son yıllarda strese girmiş durumda ve biz bu mücadeleleri yapmazsak ormanlarda toplu kurumalar meydana geliyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Modern pentatlonun yeni disiplini "engel parkuru"nda başarı umudu yüksek

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır:

"2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda inanıyorum ki yeni disiplinde de kürsüde yer alacağız. Amacımız önümüzdeki 3 olimpiyatta da Türkiye'yi zirveye çıkarmak"

(Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.