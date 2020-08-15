Özel kursa gitmedi, ailesinin işlettiği lokantada çalıştı, LGS'de Türkiye 1'incisi oldu - Son Dakika

Kayseri'de özel kursa gitmeyen, ailesinin işlettiği lokantada hem garson olarak yardım eden hem de sınava hazırlanan Akif Bayam, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) Türkiye 1'incisi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, başarılı öğrenciyi çalıştığı lokantada ziyaret ederek, tebrik etti.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan Vali Sabahattin Çakmak Ortaokulu öğrencisi Akif Bayam, LGS'de Türkiye 1'incileri arasında yer aldı. Başarı hikayesi ile ilçe halkının da takdirini toplayan Bayam, özel kursa gitmeden kendi imkanları ile çalıştığı sınav sonucunda Türkiye 1'incisi olarak Ankara Fen Lisesini kazandı. Boş zamanlarında ailesinin işlettiği lokantada garson olarak çalışan Bayam'ı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, başarı hikayesine hayran kaldı. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Bayam'ı arayarak tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Bugün Kayseri'nin şirin ve güzel ilçesi İncesu'dayız. İncesu'ya gelme nedenimizde Akif'tir. Akif, Liselere Giriş Sınavında Türkiye 1'incilerimizden bir tanesidir. Akif'i özellikle tanımak istedim. Akif'in çok özel ve çok güzel bir hikayesi var. Örnek hikayenin temelinde bireysel bir başarı var. Aynı zamanda bir özel bir kurstan destek almadan kendi kendine yaptığı bir başarı var. Dolayısıyla bütün velilerimize ve öğrencilerimize Akif bir rol model oldu. Eğer bir öğrenci isterse sadece okuldan aldığı eğitim ve öğretimle çok net bir şekilde başarılı olabiliyor. Akif aynı zamanda okul dışındaki zamanlarda da ailesine lokanta da yardımcı olan bir kardeşimiz. İnşallah Ankara Fen Lisesi'ne onu uğurluyoruz. Türkiye'mize ve geleceğimize çok güzel katkılar yapacağına, çok başarılı bir öğrencimiz olacağına biz inanıyoruz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Akif Bayam ise sınava nasıl çalıştığı hakkında bilgiler vererek, "Bu yıl ki LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldum. Bunda gerek öğretmenlerimin gerek müdürümün gerekse müdür yardımcımın çok desteği oldu. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüze de ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederim. Başarının tek tavsiyesi çalışmaktır. Hiçbir başarı yada başarısızlık bana göre tesadüf değil. O yüzden çalışmayı bırakmamak gerekir. Hiçbir zaman pes etmemeli ve moral bozulmamalıdır. Yanlış yapmaktan da hayatta asla korkmamalılar. Çünkü ben ders çalışırken her gün kendime 'Bugün kendime kattığım şey çözdüğüm soru değil, yaptığım yanlışlar ve öğrendiğim bilgiler' diyordum. Bunu asla unutmasınlar. Bu süreçte çok zorlandığımı düşünmüyorum. Çünkü ders çalışırken aldığım eğitimden dolayı da her şey uygun oluyordu. Bu yılda korona virüs sebebiyle pandemi yaşandı. Bu pandemi birazcık benim faydama oldu. Kendimce çalışacak zaman kazandım. Derslerimi ve çalışma planımı güne yayarak çalıştım ve oldu" şeklinde konuştu. - KAYSERİ