Özel'den Erdoğan'ın seçimle ilgili sözlerine yanıt - Son Dakika
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Özel'den Erdoğan'ın seçimle ilgili sözlerine yanıt

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ta gerçekleştirdiği temaslar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yaklaşan seçimleri atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum" şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Özel, "Sayın Erdoğan, hastalık atlatılır, zorluklar atlatılır, krizler atlatılır. Milletin umudu olan seçimler atlatılmaz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve program kapsamında Kars'ta bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize’deki konuşmasında kullandığı ifadelere yanıt verdi. 

ERDOĞAN MEMELEKETİNDE SEÇİM MESAJI VERMİŞTİ

Erdoğan Rize'de yaptığı konuşmasındaki "Sizlerden bu konuda her zaman, bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.” dedi.

ÖZEL: MİLLETİN UMUDU OLAN SEÇİMLER ATLATILAMAZ

Özel, Erdoğan'ın seçim sürecini "atlatılacak" bir durum olarak nitelendirmesini eleştirerek, "Sayın Erdoğan, hastalık atlatılır, zorluklar atlatılır, krizler atlatılır. Milletin umudu olan seçimler atlatılmaz. Seçim zorluk değildir, korkulacak bir şey değildir, 5 yıl daha keyif sürülecek yer değildir. Çünkü sen yeniden iktidarda olduğunda, şartlar böyle olduğunda emekli 23 bin lirayla açlığı atlatamıyor ki sen seçimi atlatasın?" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Güncel, Gündem, Kars, Son Dakika

Son Dakika Gündem Özel'den Erdoğan'ın seçimle ilgili sözlerine yanıt - Son Dakika

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