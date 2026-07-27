Özgür Özel, 200’ün üzerinde belediye başkanının Yeni Parti’ye katılacağını açıkladı - Son Dakika
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Özgür Özel, 200’ün üzerinde belediye başkanının Yeni Parti’ye katılacağını açıkladı

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CHP’den 90 milletvekiliyle ayrılarak Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. "Yarından itibaren 200’ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti’ye katılmak için irade ortaya koyacak" diyen Özel, hiçbir başkana davet göndermediklerini söyledi. Özel; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için "O bizim eski partimizde, davetimiz olmadı" derken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için ise "Aramıza giremezler" ifadelerini kullandı.

CHP’den 90 milletvekili ile ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, genel başkan sıfatıyla katıldığı televizyon programında siyaset kulislerini hareketlendirecek açıklamalarda bulundu. Parti rozetini takacak yerel yöneticilerle ilgili ilk kez net rakam açıklayan Özel, Türkiye genelinden dev bir katılım dalgasının başlayacağını duyurdu.

200’ÜN ÜZERİNDE BELEDİYE YENİ PARTİ'YE GEÇİYOR 

Yarından itibaren büyük bir katılım sürecinin başlayacağını ilan eden Özgür Özel, Türkiye genelindeki belediye başkanlarının partiye geçiş iradesini şu sözlerle açıkladı:

"Yarından itibaren 200’ün üzerinde belediye YENİ Parti’ye katılmak için ortaya irade koyacak."

"KİMSE MANSUR BAŞKANA 'BUTLANCI' DEMESİN" 

Türkiye genelindeki kitlesel katılımlara dikkat çektikten sonra Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın durumuna değinen Özel, Yavaş hakkında yapılan spekülasyonlara nokta koydu:

"Bir belediye başkanı ‘Özgür Özel ile beraber değilim’ demediği sürece yanımızdadır. Bir çok arkadaşımızı belediye meclisi dengesinden dolayı davet etmedik. Ben bir şey demeden Yeni Parti’ye geçmeyen kimseye kimse butlancı muamelesi yapmasın. Ağzından ‘butlancıyım’ demeyen kimse benim gönlümde butlancı değildir. Geçiş dönemindeyiz, hassas bir dönemdeyiz. Önemli bir şey başarmak üzereyiz.” ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a 'butlancı' demesin."

"ZEYDAN KARALAR İLE ARAMIZA GİREMEZLER"

Son olarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkındaki hukuki sürece ve yapılan yorumlara değinen Özgür Özel, Karalar ile aralarındaki bağın koparılamayacağını belirterek şunları söyledi:

"Zeydan Karalar için farklı bir durum var. Hakkındaki davada karar çıkacak. Zeydan Başkanla arama giremeyecekleri için hadsiz hadsiz konuşuyorlar."

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanlığı, Zeydan Karalar, Kuran-ı Kerim, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel, 200’ün üzerinde belediye başkanının Yeni Parti’ye katılacağını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Adı ( Yeni Parti ) kadrolar eski .Yılan kabuk değiştirince yeni mi oluyor ? 2 0 Yanıtla
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    akp aya çıkıyor siz daha yerlerde sürünüyorsunuz 1 1 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Dava filan hikaye iki oynadığın bir zıpladın Alsana koltuk 0 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    Atamın partisi ne olacak %20 lik aydın kesim Atamızın partisi diye oy verdi 0 0 Yanıtla
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