Özgür Özel: Kreşte İstismar İddiaları Asılsız

26.01.2026 19:49
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddialarına ilişkin, "Görüntülere göre de hiçbir temas yok. Ama buna rağmen İBB soruşturmayı derinleştirerek sürdürdü, sürdürmeye de devam ediyor. Ama görüntülerde hiçbir olumsuzluk yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Özel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, ağırlıklı olarak uyuşturucu konusunu ele aldıklarını belirtti. Gençlerin hayranlık duyduğu 19 ismin uyuşturucu testine götürülmesini ve ardından çoğunun temiz çıkması üzerine yapılan açıklamalara ilişkin Özel, "Bu sorun sadece birkaç torbacının yakalanması meselesi olmadığı gibi bazı ünlü isimleri uyuşturucu testine götürüp getirerek konuyu magazinleştirerek çözülebilecek bir mesele de hiç değildir. Gençlerin hayranlık duyduğu 19 ismi sıraya dizip teste götürüp 11'i temiz çıkınca onlara 'pardon' demek, insanların itibarıyla oynamak hem mücadeleyi zayıflatan, hem de bu kişileri toplum önünde, hayranları önünde zor duruma sokan, ayrıca bu kişilerin ailelerini, çocuklarını da yaşadıkları sosyal çevre içinde zor durumda bırakan uygulamalardır. Kimseye de bir faydası yoktur. İktidar, uyuşturucu operasyonlarının artmasıyla övünüyor ancak herkes biliyor ki operasyonların ve yakalanan miktarın artması, uyuşturucu sorununun büyümesinin bir sonucudur. 2019'dan 2025'e operasyon sayısı yüzde 200 oranında artmıştır. İlk kullanım yaşı 19'dan 16'ya düşmüştür. Kayıtlara 16 yaşında uyuşturucu kullanımı dahi girmiştir. Tedavi başvuruları ve uyuşturucu kaynaklı ölümler iki kat artmıştır. Uyuşturucu, uluslararası bir finans ağı ve kara para düzenidir. Bu düzen paraya dokunulmadan, baronlara ulaşılmadan, uluslararası ağlar dağıtılmadan bitmeyecektir. İktidarın ise zincirin en alt halkasından işe başlayıp, konuyu magazin malzemesi haline getirmesi gerçek sorunu gözden kaçırmaktadır" diye konuştu.

'KREŞTE 35 KAMERA VAR VE KREŞTE KÖR NOKTA YOK'

Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddialarına ilişkin Özel, şunları söyledi:

"Oradaki eğitmenimizin tespit ettiği ve aileye bildirdiği bir konu var. Bakanlar, 'kreş' diyorlar; çocuk etkinlik merkezi bunlar. Bu çocuk etkinlik merkezinde bir öğrenci üstü değiştirilirken göğsünde bir morluk, bir yara izine rastlıyor öğretmeni. Derhal anneyi arıyor ve diyor ki annesine: 'Burasında bir morluk var, siz bunu gördünüz mü?' Annenin cevabı; 'Çocuktur bunlar, düşer kalkar, morarır' oluyor. Tutanak altına alıyorlar hem morluğu gördüklerini, hem anneye bildirdiklerini ve annenin yanıtını. Daha sonra bundan baba haberdar oluyor ve bir anda baba, spor eğitimi veren diğer eğitmeni suçluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hemen bu konuda bir soruşturma başlatıyor ve görüntüler inceleniyor. Şimdi bu konudaki bir kargaşaya son verelim; kreşte tam 35 kamera var ve kreşte kör nokta yok. Gitsinler, 35 kameranın görüntülerini saklama mecburiyeti 15 gün, İBB üç ay saklıyor. Gitsinler 35 kamerayı incelesinler ve 'şurası kör noktadır' desinler. Öyle bir nokta yok. ve kurallar gereğince spor yaptıran öğretmenin öğrenciye temas etmesi yasak. Görüntülere göre de hiçbir temas yok. Ama buna rağmen İBB soruşturmayı derinleştirerek sürdürdü, sürdürmeye de devam ediyor. Ama görüntülerde hiçbir olumsuzluk yok."

'VARSA BİR İSTİSMAR YAPAN, ONUN CANINA OKUYALIM'

Kendisinin "Kabinede bir tane kadın bakan var, erkeklerle yapılacak muhalefet yeter, kadın bakana özenli davranın" dediğini hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

"En özenli davrandığımız bakan, en özensiz dille çıkmış ortalıkta kendini yakıyor 'Kreşte istismar, kreşte istismar' diye. Varsa bir istismar yapan, onun canına okuyalım. Sen bütün seninle ilgili vakıflarda, derneklerde denetimsizlikler, yalan yanlış işler, hepsine sus. 780 kreşimiz var, git bakalım veli memnuniyetine bak, o kreşte suçladığın öğretmenlere bir bak. Bir tanesi şehit eşi, bir tanesi hamile kadın, bir tanesi birkaç ay sonra bebeği olacak bir anne. Bir tanesi bir başka programdan yerleştirilmiş bir öğretmen. ve diyorlar ki 'Efendim troller yazıyor'; güya alay etmişler, 3 yaşındaki çocukla alay etmişler falan. Kamera kayıtları hepsini yalanladı. Er ya da geç biz yargıyı takip edeceğiz. Er ya da geç bu savcı gitmeyecek mi? 35 kamerayı almayacak mı? Kör nokta var mı yok mu diye bakmayacak mı? Sorgulama olmayacak mı? O çocuğun doğru şartlarda olması gerektiği gibi ifadesi alınmayacak mı? Doğru mu yanlış mı, bir yanlış varsa o yara orada mı başka yerde mi oldu, ne oluyor bu ortaya çıkmayacak mı? Çıkınca Mahinur Hanım nasıl gözümüzün içine bakacaksınız?"

"GENÇ KİRACI YASASI' ÇIKARACAĞIZ'

Özel, gençlerin geleceğinin bu ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, "Bugün Türkiye'de milyonlarca genç barınma derdiyle, geçim kaygısıyla, eşitsizlik ve güvensizlikle boğuşuyor. Eğitim artık gençler için bir fırsat değil, hayatta kalma mücadelesine dönüşmüş durumda. Biz bu düzeni değiştirmeye geliyoruz. Biz gençlerin barınma hakkını güvence altına alacağız. Dar gelirli gençler için kira destek fonu kuracağız. 25 yaş altı gençleri koruyan özel bir 'Genç Kiracı Yasası' çıkaracağız. Bölgesel ihtiyaçlara göre planlanmış, insani koşullara sahip yurtlar yapacağız. 'Cumhuriyet Yurtları'nı bir yıl içinde bitireceğiz. Eğitim kredilerini ihtiyaca göre yükselteceğiz. Geri ödemesiz bursların kapsamını genişleteceğiz. Yerel seçim gecesi şöyle seslenmiştim; 'Bavullarını toplayan gençler bir seçim daha beklemeye karar verdiler.' İşte o seçim yaklaşıyor. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. 'Bu ülkeden bir şey olmaz' diyenlere de sakın kulak asmayın. Değişim istiyorsanız hep beraber mücadele edeceğiz. Sizden sadece oy vermenizi istemiyoruz, daha fazlasını istiyoruz. Söz sahibi olmanızı, yan yana gelmenizi, örgütlenmenizi, bu ülkenin yönetiminde yer almanızı, söz sahibi olmanızı istiyoruz. Biz gençlerin hayatta kalmak için değil, kendi ülkelerinde hayal kurmak için ve bu hayalleri gerçekleştirmek için yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Vizesiz Avrupa'yı, yasaksız Türkiye'yi gençlerimizin omuzlarında yükselteceğiz" diye konuştu.

'MİLLETİN DEVRİ BAŞLAYACAK'

Genel Başkan olarak ilk girdiği seçimde Türkiye'nin birinci partisi olduklarını dile getiren Özel, "Şimdi birileri seçimden korkup kaçabilir. Ama biz tarihte ilk kez yüzde 60'ı aşan erken seçim talebi için gayret göstermeye devam ediyoruz. Bizim safımız milletle birdir. Millet de bizimle beraberdir. İlk girdiğimiz seçimlerde başardık, ilk gireceğimiz genel seçimlerde de başaracağız. Ekrem İmamoğlu bugün hapiste olabilir ama mutlaka çıkacak, o seçime girecek ve bu milletin Cumhurbaşkanı olacak. Rakibinden korkan, seçimden kaçan, meşruiyeti bu topraklarda, bu seçmenlerde değil başka yerlerde arayanların devri bitecek, milletin devri başlayacak" dedi.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

