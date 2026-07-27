Özgür Özel, mutlak butlan iptal olursa izleyecekleri yolu açıkladı: Geriye dönüş yok - Son Dakika
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Özgür Özel, mutlak butlan iptal olursa izleyecekleri yolu açıkladı: Geriye dönüş yok

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan sıfatıyla katıldığı ilk televizyon programında Yargıtay'ın Bölge Adliye Mahkemesi tarafından CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan veya tedbir kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleyeceklerine ilişkin soruyu yanıtladı. Özel, siyasi kararlılıklarının kesin olduğunu vurguladı ve "Gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez. Yeni Parti yürüyüşünü sürdürecek" dedi.

Yeni Parti Lideri Özgür Özel, genel başkan sıfatıyla konuk olduğu Halk TV canlı yayınında siyasi gündemi sarsacak açıklamalara imza attı. Yargıtay’ın, CHP hakkında verilen mutlak butlan veya tedbir kararını iptal etmesi durumunda atacakları adımlara dair soruya net bir dille yanıt veren Özel, siyasi haritalarını çizdiklerini belirtti. 

GENEL BAŞKAN OLARAK İLK MESAJLAR 

Siyasi rotalarının kesinleştiğini belirterek "Geriye dönüş yok" vurgusu yapan Özel, hukuki tartışmaların veya yargı kararlarının başlattıkları bu yeni siyasi hareketi durduramayacağını ifade etti.  Yeni Parti Genel Başkanı, "Gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez. Yeni Parti yürüyüşünü sürdürecek" diyerek partinin siyasi kararlılığını ve hedefini altını çizerek ilan etti.

HEDEF TEK BAŞINA İKTİDAR

Siyasette kadın ve genç temsiline verdikleri öneme vurgu yapan Özgür Özel, 31 Mart zaferini getiren anlayışı Yeni Parti’de de sürdüreceklerini belirtti. Gençlere sadece alan açmakla kalmayıp siyaseti birlikte kurguladıklarını söyleyen Özel, ayrıştırıcı siyasete karşı duracaklarını ifade ederek partinin ana hedefini açıkladı: "Yeni Parti’nin hedefi tek başına iktidar olmaktır."

CHP'DEKİ FİGÜRAN TARTIŞMALARI 

CHP’de devam eden üye kayıt süreçlerinde kişilerin "figüran" olarak kullanıldığı yönündeki iddialara da değinen Özel, "Siz bir siyasi parti olarak bir işe kalkışıyorsanız o işin halka taahhüt ettiğiniz şeffaflıkta ve gerçeklikte olması lazım. Orada bir kurgu varsa bunu ortaya çıkarmak bir gazetecilik başarısıdır. Oradan sonra kullanılan dili kabul etmek mümkün değil." dedi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin "Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur" sözlerine katıldığını ifade ederek CHP'ye göndermede bulundu. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Yargıtay, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika CHP Özgür Özel, mutlak butlan iptal olursa izleyecekleri yolu açıkladı: Geriye dönüş yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    ADI YENİ İÇİNDEKİLER 3dönem 5 Dönem vekil bu mu yeni bu olsa olsa VİNTAGE olur 1 0 Yanıtla
    Osman Gazi Osman Gazi:
    :))) 0 0
  • Osman Gazi Osman Gazi:
    Nedense hep bunlar ak kaşık gerisi hep lekeli yersen :)) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel, mutlak butlan iptal olursa izleyecekleri yolu açıkladı: Geriye dönüş yok - Son Dakika
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