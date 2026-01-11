Özgür Özel: Yoksuldan Alan Düzeni Yıkacağım - Son Dakika
Özgür Özel: Yoksuldan Alan Düzeni Yıkacağım

Özgür Özel: Yoksuldan Alan Düzeni Yıkacağım
11.01.2026 19:19
CHP lideri Özgür Özel, Denizli'de yoksulları kayıran vergi sistemine karşı mücadele edeceğini belirtti.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Buradan Türkiye'ye haykırıyorum ki; zenginden değil yoksuldan alan, yoksulu görmeyip, zengini kayıran, verginin yüzde 88'ini yoksuldan, 11'ini zenginden alan AK Parti'nin kara düzenini vallahi de yıkacağım, billahi de yıkacağım. Allah'tan korkun yahu" dedi.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin yaptırdığı Atatürk Bilim Merkezi'nin açılışı için kente gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde meydanda toplanan kalabalığa seslendi. CHP Lideri Özel, 80'inci eylem için Denizli'de olduklarını belirterek, "Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. 'CHP nasıl yönetecek?' Vallahi Denizli'yi nasıl yönetiyorsak; akılla, fikirle, çalışkanca, vicdanla, halden anlayarak nasıl yönetiyorsak; Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz. Bir yandan tabii yaptıklarımızı söylerken bugün burada bir istisna yapacağım. İstisna şudur; normalde mitinge gidince, eyleme gidince açılış yapmıyoruz. Ama öyle bir teklif geldi ki, dediler ki 'Genel Başkanım, sen en çok kızdığın şey, Atatürk'ün ismiyle sorunu olanlar. Atatürk Havalimanı'nı bile allem ettiler, kallem ettiler kapattılar. Adını İstanbul koydular. Türkiye'de dünya kadar tesisi kapatıp, sonra adını başka koyarak açıyorlar. Oysa Denizli'de konuşmayı yapacağın meydanda, Ege'nin en büyük bilim merkezi açılacak. Atatürk'ün gösterdiği hedefe yürümek için, evren, galaksi, yıldızlar, uzay bilimi, havacılık konusunda çocukların ufkunu açacak, eğitecek, simülasyonlarla bunları gösterecek ve sevdirecek bir bilim merkezi var. Adını da Atatürk Bilim Merkezi koyduk' dediler. İşte bu eseri de bugün açmaya geldik. Bu ülkede bu millete çok zulmettiler. Bu milletin aklını karıştırmaya çok çalıştılar. İftiralar attılar, Tekerlemeler yaptılar. Ama bu milletin gönlünden bir tek şeyi sökemediler. Sökemeyecekler. Bu millet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem askeridir, hem evladıdır hem yurttaşıdır" dedi.

'DENİZLİ ÇİFTÇİLERİN EN MAĞDUR OLDUĞU KENTLERDEN BİRİ'

Konuşmasında Denizli'nin çiftçilerin en mağdur olduğu kentlerden biri olduğunu belirten Özel, "Meclis'te Denizlili pamuk üreticilerinin sesini Türkiye'ye duyurmak için elimizde pamuk kozası, gösterip söylemiştim. Bir de Denizli'de tekrar edeyim. Eskiden, Manisa'da Hacıaliler Köyü'nde yazlarımı geçirdim. 12 yaşından beri traktör üstünde kültivatör çektim, pamuk ara çapası yaptım. Pamuk toplayan emekçilere testi testi onlara su taşıdım. O beyaz altının bereketini dayımlarla, anneannemle birlikte ben yaşadım. O günlerde bir kilo pamuk satan 2,5 litre mazot alıyordu. Bir kilo pamuk satıyordun. 2,5 litre mazot alıyordu. Bugünkü hesaba vurursan pamuğun kilosu 150 liraymış, mazot üzerinden. Bugün 2,5 kilo pamuk satıyorsun, bir litre mazot alıyorsun. Bugün pamuğun kilosu 18-20 lira. Sen 2,5 kilo pamuk satıp, 1 litre mazot alabiliyorsun. Nereden nereye gelmiş? Çünkü çiftçinin, köylünün bir kıymeti kalmamış. Kanuna göre 772 milyar lira destekleme lazım. Ama sadece bu paranın 168 milyarını bütçeye koydular. Yani kanun, 'Denizli'nin çiftçisine beş vereceksin destekleme' diyor. Bunlar sadece bir veriyorlar. Bunu utanmadan, sıkılmadan şimdiden bütçeye yazarak yapıyorlar. 10 yıldır da böyle yapıyorlar. Ama iş gelince yandaşa destek vermeye, o zaman ellerini hiç korkak alıştırmıyorlar. Buradan açıkça söylüyorum. Bir kilo buğday satılıp, bir litre mazot alındığı günlerden, altı kilo buğday satılıp, bir litre mazot alındığı günlere geldik" diye konuştu.

'VERGİYİ TAVANA DEĞİL TABANA YAYMIŞLAR'

"Dünyada vergi zenginden alınır, bunlar zengini bırakmışlar, vergiyi tavana değil tabana yaymışlar" diyen Özel şöyle devam etti:

"Tırnak makasından, mutfak tüpünden, törpüden özel tüketim vergisi alanlar, elmastan, pırlantadan, lüks saatlerden almıyorlar. Yüzde 65 dolaylı vergi, yani zengin ve fakir ayırmayan, en zenginden de en yoksuldan da aynı vergiyi alan dolaylı vergi. Elektriğin vergisi, sütün vergisi, doğal gazın vergisi, çocuğa alınan hırkanın, ayağa alınan ayakkabının vergisi milyardere de aynı, asgari ücretliye de aynı. Bunun adı dolaylı vergi, yüzde 64. Bunun üstünde vergilerin yüzde 24'ü gelir vergilerinden kesilen, hepimizin maaşlarından kesilen gelir vergisi, yaptı mı yüzde 88. Yüzde 1, bir ıvır zıvır vergisi var. Sadece yüzde 11 kurumlar vergisi. Para kazanandan, kar edenden yüzde 11. Para kazanmayan, sürünen, geçinemeyenlerden yüzde 88. Buradan Türkiye'ye haykırıyorum ki; zenginden değil yoksuldan alan, yoksulu görmeyip, zengini kayıran, verginin yüzde 88'ini yoksuldan, 11'ini zenginden alan AK Parti'nin kara düzenini vallahi de yıkacağım, billahi de yıkacağım. Allah'tan korkun yahu" dedi.

'TARİHTE İLK KEZ ASGARİ ÜCRET, İLAN EDİLDİĞİ ANDA AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI'

"Asgari ücreti 28 bin lira yaptılar" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Tarihte ilk kez asgari ücret ilan edildiği anda, açlık sınırının altında kaldı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çıktık ve dedik ki; 'Küçük esnafa, bilhassa tekstil üreticilerine, çalışan başına 10 bin 600 lira SGK prim desteği verelim.' Basit yoldan anlatırsak, 'Asgari ücret alan için 39 bin lira olsun, 39 bin ver. Ama 10 bin lirasını SGK'dan düşelim, veren için 29 bin lira olsun.' Bu teklifi getirdik, kabul etmediler. Kabul etselerdi hem asgari ücretlinin bu yaşadığı sıkıntılar ortadan kalkacak hem de tekstil üreticileri açısından çok büyük bir rahatlama gelecekti. Ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem çalışanın dostu olduğunu hem de patronun dostu olduğunu açıkça söylüyorum. Sol parti, sosyal demokrat parti demek sermaye düşmanı demek değildir. Bizim sistemimizde kalkınmacı bir ekonomi vardır. Üreticiye her türlü destek ve teşvik vardır. Bu işin sonunda daha çok üretmek, daha çok kazanmak, ama adil bir vergi sistemiyle kazandığının vergisini vermek vardır. Hep birlikte çalışmak, daha çok kazanmak ama hakça bölüşmek vardır. Denizli'ye söz veriyorum. Bu kardeşiniz partinin genel başkanı olurken en büyük desteği Manisa ile birlikte Denizli'den aldık, Ege'den aldık. Sonra tüm Türkiye tanıdı, tüm Türkiye'den aldık. Siz bana kefil oldunuz, ben Nuri'ye kefil oldum. Nuri çalışmaya niyet etti. Bu güzel günlere geldik. Buradan bir kez daha sizin huzurunuzda söylüyorum. Bir devri kapacağız, bir devri açacağız. Size söz veriyorum, artık yapılacak ilk seçimle bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Yağmur yağıyor. Bütün Türkiye olmaz denilenin olduğunu, ocağın ortasında, bu soğukta, bu yağmurda, bu mübarek rahmetin altında sizin kararlılığınızı görüyor. Helal olsun Denizli'ye."

Türkiye'de açlık sınırının 30 bin lira olduğunu belirten Özel, "Bugün Türkiye'de yoksulluk sınırı 98 bin liradır. Bugün Türkiye'de en düşük emekli maaşı 18 bin 975 lira olabilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu hatırlatmak zorundayız. Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani Tayyip Bey size hiç ilişmese, size hiç karışmasa, 1,5 asgari ücreti değiştirmese bugün beğenmediğimiz 28 bin liralık asgari ücrete kıyasla en düşük emekli maaşı 42 bin lira olacaktı. Öyle ya, 28 bin liranın yarısı 14. Ekle üstüne, 42 bin lira. Oysa bugün sadece 19 bin lira. Bunu emeklilerin kabul etmesi mümkün değil. İşte bunun için dedik ki 'Cumhuriyet Halk Partisi olarak kök maaşları artıracak bir kanun teklifi çıkaralım diyoruz. Biz emeklilere seyyanen zam verecek kanunu Meclis'ten çıkaralım diyoruz' dedik. Perşembe günü Meclis'te bu konunun çalışılması için önergemizi verdik. AK Parti ve MHP oylarıyla önergemiz reddedildi. Cuma günü apar topar kameralar karşısına çıktılar. Biz de dedik ki 'Haydi inşallah. Bir işi de birlikte yapalım.' Ama tekliflerini getirdiler, 19 bin lirayı artırıyorlar, ne teklif ediyorlar? 20 bin lira" dedi.

Özel, konuşmasının ardından Atatürk Bilim Merkezi'nin açılışını yaptı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

