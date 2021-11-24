Üye Girişi
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Afyonkarahisar'da konuştu - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Afyonkarahisar'da konuştu

24.11.2021 19:08

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Amerika'nın şimdiye kadar herhangi bir bölgeye gidip de iyilik, hayır, demokrasi, hoşgörü, insanlık götürdüğünü gördünüz mü? Irak'a girdiler, Suriye civarında, DEAŞ'ı bahane ederek geldiler Afganistan'a, Afrika ülkelerine her tarafa girdiler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Amerika'nın şimdiye kadar herhangi bir bölgeye gidip de iyilik, hayır, demokrasi, hoşgörü, insanlık götürdüğünü gördünüz mü? Irak'a girdiler, Suriye civarında, DEAŞ'ı bahane ederek geldiler Afganistan'a, Afrika ülkelerine her tarafa girdiler. Hangisine hayır götürdüler şimdiye kadar? Şer, bela, kan ve gözyaşı götürdüler." dedi.

Özhaseki, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına geçen Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, yakında bir seçim olduğunu söyledi.

Seçimin 2023'te olacağını kaydeden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bu seçim, Türkiye'de yapılan seçimlerin adeta anası gibi bir seçim. En önemli seçim. Neden diyecek olursanız, bu seçimi dünya takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor mu? Ediyor. Amerika seçimlerinde Biden derdini anlatacağına Türkiye'yi karalayarak seçim kampanyası yapıyor. Cumhurbaşkanımızın adını vererek yapıyor. 'Türkiye'deki seçimlerde şöyle olmalı, böyle olmalı.' diyerek o kadar içine işlemiş ki Amerika'nın Ortadoğu'daki bütün planlarını ve tuzaklarını bozduğumuz için Türkiye'yi düşünerek adam seçim kampanyası yapıyor."

Amerika'nın müdahil olduğu ve Ortadoğu'daki bütün hedeflere ulaşabilmek için AK Parti'yi iktidardan göndermeyi hedeflendiği bir seçime doğru gittiklerini dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Amerika'nın şimdiye kadar herhangi bir bölgeye gidip de iyilik, hayır, demokrasi, hoşgörü, insanlık götürdüğünü gördünüz mü? Irak'a girdiler, Suriye civarında, DEAŞ'ı bahane ederek geldiler Afganistan'a, Afrika ülkelerine her tarafa girdiler. Hangisine hayır götürdüler şimdiye kadar? Şer, bela, kan ve gözyaşı götürdüler. Şimdi de Türkiye seçimlerini takip ediyorlar. Avrupa'da sicilli Türkiye düşmanı ülkeler görünüşte medeni, dost gibi duruyorlar ama arkadan her numarayı çeviriyorlar. Onlar da bu seçimlere müdahildir. Yer altındaki örgütler PKK gibi lanet bir örgüt 50 yıldır bu milletin başına bela ve kardeş kavgasına sebebiyet verdikleri ortamda yüzlerce binlerce yavrumuzun da katilleri. Bu seçimde bize karşılar diğerleri gibi Avrupa'dakiler gibi. FETÖ gibi din tarafından Amerika tarafından getirilip burada örgütlenmiş ve 15 Temmuz'da gerçek yüzü ortaya çıkan bir örgütle bizim gitmemizi istiyor ve bize karşılar."

"Allah Devlet Bahçeli Bey'den razı olsun dimdik duruyor"

"Bu arada Meclisteki ana muhalefetin başını çektiği bir grup da bizim gitmemizi istiyor" diyen Özhaseki, "Aynı öbürleri gibi. Öyle bir grup ki ortada CHP var zaten kendi içinde 3-5 parçası var. Ama bir tarafına milliyetçi olduğunu söyleyen bir partiyi almışlar." dedi.

Muhalefeti bir uzantısının da HDP olduğunu vurgulayan Özhaseki, 84 milyonun bu durumu bildiğini söyledi.

Özhaseki, muhalefetin şehit cenazelerinde "Kandil'i yerle bir edeceğiz." dediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, Kandil'i yerle bir edeceksen önce tezkere alman lazım. Tezkereye 'Evet' deseydin önce. Oraya nasıl gideceksin kardeşim sen. Tezkereye 'Hayır' diyerek Kandil nasıl yıkılır. Sen bir kez olsun PKK'yı kına, HDP'ye destek verdiği için kız bakalım. Hadi bir kere yap bu işi. Hayır onları da yanında tutabilmek adına söylemedikleri bir ortakları daha var. Bir de Türkiye'de iktidar ümidi olmayan sıfır küsürlü partiler var birkaç tane onları da yanına almışlar hep birlikte bir şebeke oluşturmuşlar. Bize çok iş düşüyor. Allah Devlet Bahçeli Bey'den razı olsun. Dimdik duruyor. Çünkü onun kaygıları ile bizim kaygılarımız aynı. Bu vatanın birliği, dirliği bölünmezliği üzerine kurulu. Ondan sonrasını hallederiz Allah'ın izniyle."

Özhaseki, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Ulucay ile Gedik Ahmet Paşa İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenlere "Öğretmenler Günü" dolayısıyla karanfil takdim etti.

Özhaseki ve beraberindekiler, Afyonkarahisar'daki belediye başkanlarıyla istişare toplantısına katıldı.

AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Afyonkarahisar'da konuştu

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Afyonkarahisar'da konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım 18:58 Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşlarıyla toprağa verildi 17:16 Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşlarıyla toprağa verildi Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor 16:35 Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de 16:32 Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! 16:31 İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş 15:55 Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı 15:22 Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok 14:37 Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok

Son Dakika Haberleri
18:30 Galatasaray kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! İşte Fatih Terim'in takımdan göndereceği 5 futbolcu
18:27 HSK'da Hamit Kocabey'in boş kalan koltuğuna Havvanur Yurtsever seçildi
18:18 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meydanlara inme çağrısı yapıyor! İlk miting Mersin'de
18:17 Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün aldığı ortak kararı duyurdu: Hakemlerle ilgili konuşmayacağız
18:01 Feghouli'den, Fenerbahçe değerlendirmesi: 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık
17:59 Ölüp yeniden dirildiğini açıklayan kadın, cehennemi anlattı: Korkunç şeyler gördüm
17:42 Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu: Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur
17:41 Türkiye'ye ziyarette bulunan BAE Prensi ile 9 alanda anlaşma imzalandı
17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla
16:52 Bu uçak pide salonu olacak!
Özel harekat polisi kocası, yeni görev yerine gitmesin diye çıkan tartışma kanlı bitti! Genç kadın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor Özel harekat polisi kocası, yeni görev yerine gitmesin diye çıkan tartışma kanlı bitti! Genç kadın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor         
19:00
Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla         
17:23
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası         
14:12
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 19:21:17. #1.11#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Afyonkarahisar'da konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement