Özhaseki, Türel ve Yılmaz'ın yaralandığı trafik kazası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özhaseki, Türel ve Yılmaz'ın yaralandığı trafik kazası - Son Dakika

Özhaseki, Türel ve Yılmaz'ın yaralandığı trafik kazası

13 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve AÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın durumlarının...

Özhaseki, Türel ve Yılmaz'ın yaralandığı trafik kazası, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve AÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın durumlarının iyi olduğu, Özhaseki'nin burnunda kırık olduğu bildirildi.

Kaza, akşam saatlerinde Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bir toplantıdan dönen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile Menderes Türel'in içerisinde bulunduğu 07 SE 942 plakalı araç, Serik Devlet Su İşleri mevkisinde, 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Serik Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Burnunda kırık tespit edilen Mehmet Özhaseki ile Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirildi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Mehmet Özhaseki'nin burun kemiğinde kırık tespit edildiğini ve MR sonuçlarına göre hareket edileceğini, Menderes Türel'in yapılan tetkiklerinde durumunun gayet iyi olduğunu, söyledi. Prof.Dr.Ünal, Yusuf Ziya Yılmaz'ın ise diz altında bir yarasının bulunduğunu ancak genel durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı. Serik Devlet Hastanesinde tedavi edilen Neşe Özhaseki ve Semiha Yılmaz'ın da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın duyulmasının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu da AÜ Tıp Fakültesine gidip geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

(İHA)

Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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