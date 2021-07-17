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Özyiğit, olimpiyat sporcusu Ersu Şaşma'ya Tokyo'da başarılar diledi - Son Dakika

Özyiğit, olimpiyat sporcusu Ersu Şaşma'ya Tokyo'da başarılar diledi

17.07.2021 17:19
Özyiğit, olimpiyat sporcusu Ersu Şaşma'ya Tokyo'da başarılar diledi, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan Mersinli Milli Atlet Ersu Şaşma'yı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan Mersinli Milli Atlet Ersu Şaşma'yı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Özyiğit, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na sayılı günler kala çalışmalarını Yenişehir'de sürdüren Mersinli Milli Atlet Ersu Şaşma ile bir araya geldi. Yenişehir Belediyesi olarak gelecek hedeflerinde Ersu ve diğer tüm sporcuların yanında olacaklarını vurgulayan Özyiğit, "Ersu kardeşimiz daha işin başında böyle büyük başarıyı yakaladı. Bu başarının arkasındaki azmi ve kararlılığı çok kıymetli. Bu, tam da Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği genç profili. Ersu ile beraber aynı duyguları yaşayan ve onu yetiştiren anne ve babasını tebrik ediyorum. Tabi onun dışında bu yıl kaybettiğimiz çok kıymetli milli antrenörümüz İbrahim Halil Çömlekçi hocamızın büyük bir emeği var. Kendisini rahmetle ve saygıyla anıyorum. Onun vefatından sonra Ersu kendi başına verdiği emekle ve onun idmanlarını tekrar ederek bugünlere gelmiş. Ersu, ülkemizdeki çocukların doğru yönlendirilmeyle hangi başarılar getirebileceğinin en güzel örneği" dedi.

"Tüm Yenişehir Ersu ve Tuğçe'nin yanında olacak"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çekiç atmada Türkiye'yi temsil edecek olan Mersinli atlet Tuğçe Şahutoğlu'na da başarı dileyen Özyiğit, "Tüm Yenişehir Ersu ve Tuğçe'nin yanında olacak. Tuğçe Şahutoğlu kardeşimiz de şuan İzmir'de çalışmalarını sürdürüyor. Kendisi de çekiç atmada Tokyo'da ülkemizi temsil edecek. Tuğçe'yi de kutluyorum, kendisine başarılar diliyorum" İfadelerini kullandı.

"Başarılar kazanmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Çok heyecanlı olduğunu ve olimpiyatlarda finale kalarak ilk üçe girmek istediğini söyleyen Milli Atlet Ersu Şaşma ise şöyle devam etti; "Çok heyecanlıyım, olimpiyatlara katılmak bir sporcunun yaşayabileceği en yüksek duygu. Aslında ilk hedefim 2024 olimpiyatlarına katılabilmekti. Antrenörüm İbrahim Halil Çömlekçi'yi kaybettikten sonra benim için her şey değişti. Onun anısını yaşatmak adına daha çok konsantre oldum. İnşallah diğer sporcular da asla pes etmez. Hedeflerini her zaman yüksek tutar. Olimpiyatlarda finale kalarak, iyi bir derece alıp ilk üçe girmek istiyorum. Olimpiyatlardan sonra dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarı elde etmek yine hedefim olacak. Ondan sonra yine olimpiyat oyunlarına katılmak istiyorum. Başarılar kazanmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

Desteklerinden dolayı Başkan Özyiğit'e teşekkür eden Şaşma, "Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'in ziyareti benim için motive edici oldu. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu destekler biz sporcular için önemli, daha çok hedefleye odaklanmamızı sağlıyor. Her zaman sporcunun yanında olduğu için kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Temmuz ayında Estonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada bronz madalya kazanarak, Avrupa şampiyonaları seviyesinde sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk atlet olan ve 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak olimpiyat vizesi alan Ersu Şaşma, son iki yılın Balkan Salon Şampiyonu unvanını da elinde bulunduruyor. - MERSİN

Özyiğit, olimpiyat sporcusu Ersu Şaşma'ya Tokyo'da başarılar diledi
Özyiğit, olimpiyat sporcusu Ersu Şaşma'ya Tokyo'da başarılar diledi
Özyiğit, olimpiyat sporcusu Ersu Şaşma'ya Tokyo'da başarılar diledi

Yenişehir, Olimpiyat, Mersinli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Özyiğit, olimpiyat sporcusu Ersu Şaşma'ya Tokyo'da başarılar diledi - Son Dakika Spor


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