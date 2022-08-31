ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Ağustos 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Ağustos 2022

31.08.2022 10:48
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Ağustos 2022

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, AA'ya açıklamalarda bulundu: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a ziyaretini memnuniyetle karşılayacağız""Pakistan asla kimsenin elinde oyuncak olmak istemiyor""Türkiye'nin ve Pakistan'ın çevresinde neler olup bittiğinin stratejik...

6 Nisan 1920

1- Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, AA'ya açıklamalarda bulundu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a ziyaretini memnuniyetle karşılayacağız"

"Pakistan asla kimsenin elinde oyuncak olmak istemiyor"

" Türkiye'nin ve Pakistan'ın çevresinde neler olup bittiğinin stratejik açıdan anlaşılması önemlidir. İslam ümmetinin birlikte düşünmesi gerçeği yadsınamaz. Bu daima gündemimizde olacak. Bağlarımızın daha da yakınlaştığının gösterilmesi Türkiye ve Pakistan halkı için önemli"

(Muhammet Nazım Taşcı/Islamuddin Sajid/İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- OHAL Komisyonu, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan Aktif Eğitim-Sen'in başvurusunu reddetti

Komisyonun kararında, sendika adına Bank Asya'da 7 ayrı hesap açıldığı, FETÖ elebaşının "Bank Asya'ya destek talimatı" üzerine muhtelif tarihlerde ve farklı tutarlarda toplam 4 milyon 988 bin 209 lira para yatırıldığı tespiti yer aldı

Sendikada görev alan kişilerden 218'inin FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, sendika adına kayıtlı 39 farklı telefon hattı üzerinden de programın kullanıldığı bilgisine yer verildi

(İsmet Karakaş/Ankara)

3- Türkiye'nin en güçlü motoru için geri sayım

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit:

"(TEI TF6000 turbofan motoru) Tasarımı bitti ve imalat aşamasında. Böyle büyük bir motorun prototipinin imalatı ilk defa yapıldığı için 1 yılı geçebiliyor ama hedefimiz önümüzdeki yılın ilk aylarında imalatını tamamlayıp ilk çeyrekte de marşa basabilmek"

"Bir sonraki adım Milli Muharip Uçak'ın motoru olacak. Bu motorun güç sınıfını özellikle seçtik. İhtiyaç duyulduğunda Bayraktar Kızılelma'nın ihtiyacını karşılayabilecek güçte. 4 tanesi bir hücumbotu götürebilecek güce sahip"

(Göksel Yıldırım/Samsun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Barbaros sınıfı fırkateynler ve Preveze sınıfı denizaltılar yerli sistemlerle modernize ediliyor

Türk Deniz Kuvvetlerinin "ana vurucu" unsurlarından Barbaros sınıfı fırkateynler ile Preveze sınıfı denizaltıların modernizasyonuyla harekat açısından imkanları geliştirilecek ve harp kabiliyetleri artırılacak

Gölcük Tersanesi Komutanlığı Savaş Sistemleri Başmühendisi Yarbay Gürcan Özsatır:

"Bu derece kapsamlı modernizasyon yapabilen sayılı ülkelerden biriyiz"

(Kadir Yıldız/Şahin Oktay/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye'de 10 yılda 25 havzadan 20'sinde su varlığı azalırken 5'inde arttı

Tarım ve Orman Bakanlığının 2013-2022 dönemine ilişkin su varlığı değerlendirmesine göre, 418 sulama amaçlı rezervuarın 375'i yeterli, 24'ü kısıntılı, 19'u kritik aktif hacme sahip bulunuyor

İçme suyu açısından Ankara, İstanbul, İzmir, Yalova ve Kilis gibi şehirlerde kurak dönemlerde yaşanması muhtemel sıkıntılar, ilave su kaynaklarının devreye alınmasıyla önleniyor

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara) (Grafikli)

6- AB ülkeleri enerji krizine çare arıyor

Doğal gaz fiyatları Avrupa piyasalarında 1 yılda 12 katına, toptan elektrik fiyatları 1 yılda 8 katına yükseldi

Planlanan değişiklik ile elektrik üretimindeki kaynak fiyatlarının ayrıştırılması ve doğal gaza tavan fiyat uygulanması bekleniyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

7- Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 25. kez mücadele verecek

Basketbolda 41'incisi düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 24 kez mücadele eden A Milli Takım, 171 maçta 68 galibiyet, 103 yenilgi yaşadı

Milliler, Avrupa şampiyonalarında en farklı galibiyetini 1955'te Danimarka karşısında 49 sayı farkla elde etti

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası tarihinde en farklı yenilgisini ise 1993'te Hırvatistan'a 50 sayı farkla mağlup olarak gördü

(Ercan Çakar/Tiflis)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Ağustos 2022 - Son Dakika
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