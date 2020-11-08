Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

08.11.2020 17:09
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 1436 vaka belirlendi, toplam sayı 343 bin 189'a yükseldi.

Son 24 saatte 25 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 6 bin 968'e, iyileşenlerin sayısı ise 318 bin 417'ye ulaştı.

Pakistan'da günlük vakalarda son 3 aydır gözle görülür bir düşüş yaşanıyordu. Son haftalarda ise Kovid-19 vakalarında yeniden artış gözlemleniyor.

Dün, hükümet, artan vakalara karşı yeni tedbirler alındığını duyurmuştu.

Bu kapsamda, aralarında başkent İslamabad, Karaçi ve Lahor'un bulunduğu 16 şehirde maske takmayanlara para cezası uygulaması başlatılmış, 20 Kasım'dan geçerli olmak üzere kapalı alanlarda düğünlerin yapılması yasaklanmıştı. Açık alanlarda yapılan düğünler ise 1000 kişiyle sınırlandırılmıştı.

Yine söz konusu şehirlerde, kamu ve özel şirket çalışanlarının yarısının evden çalışma düzenine geçmesi talep edilmişti.

Pakistan'da 30 Ekim'de 24 saatte yaşanan vakalar 29 Temmuz'un ardından ilk defa 1000'i aşmıştı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 880 artışla 437 bin 716'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 74 artarak 14 bin 614'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 881 artarak 368 bin 298'e yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 852 artarak toplam 40 bin 209'a, aktif vakalar ise 11 bin 689'a yükseldi.

Bugün 825 Kovid-19 hastası daha sağlığına kavuşurken, iyileşen vaka sayısı toplam 28 bin 234 oldu.

Son 24 saatte 4 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 286'ya ulaştı.

Öte yandan, Savunma Bakanlığı, Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı (CMCO) uygulamasının kapsamını genişleterek Kedah, Penang, Perak, Negeri Sembilan, Malaka, Johor ve Terengganu eyaletlerinde yarından başlayarak 6 Aralık'a kadar CMCO'nun uygulanacağını duyurdu.

Hükümet, 14 Ekim'de başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ile Sabah ve Selangor eyaletlerinde ilan edilen CMCO uygulamasını 6 Aralık'a kadar uzatmıştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 946 artarak 109 bin 215'e, ölü sayısı 7 artışla 1837'ye yükseldi.

Son bir günde 15 bin 180 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 196 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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