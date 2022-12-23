Usta sanatçı Pakize Suda toprağa verildi - Son Dakika
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Usta sanatçı Pakize Suda toprağa verildi

23.12.2022 16:01

Beynine pıhtı atması sonucu felç geçirip tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oyuncu, yazar Pakize Suda, Muğla'da toprağa verildi. Usta sanatçı kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Akıl zayıflığı nedeniyle kötü günler yaşayan Pakize Suda, 15 Aralık'ta rahatsızlanarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beynine giden ana damarlardan birinde pıhtı oluştuğu belirlenen Suda, felç geçirerek yoğun bakımda tedaviye aldı. Pakize Suda, 21 Aralık günü saat 11.00 sıralarında yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pakize Suda'nın yakınları tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'nin morgundan alınan cenazesi, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Suda'nın ablası Ayşe Suda, yeğenleri Dilara Elagözlü, Genco Çağlar, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın tarafından kıldırılan namazın ardından Pakize Suda'nın cenazesi Menteşe Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Pakize Suda, son yolculuğuna uğurlandı

"UZUN SÜREDİR ALZHEİMER HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYORDU"

Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, "Teyzem uzun süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyordu. Bizim için son dönemlere kadar zor bir süreç oldu. Tedavisi devam etti, fakat en son pıhtı attı. Pıhtı atmasıyla beraber yoğun bakıma kaldırdık. Felç oldu. Felç olduktan sonra da solunum ve dolaşım sisteminde bozukluklar yaşanmaya başladı ve maalesef kaybettik. Tüm Türkiye'nin sevenlerinin başı sağ olsun diyorum. Üzgünüz" dedi.

Pakize Suda, son yolculuğuna uğurlandı

KARDEŞİ VE ANNESİNİ PEŞ PEŞE KAYBETMİŞTİ

Oyuncu, yazar Pakize Suda, 2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı bir yıl sonra ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetti. Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli buldu. Bir süre sonra Pakize Suda'nın 'akıl zayıflığı' yaşadığını belirten ablası Ayşe Suda tarafından geçen yıl 11 Kasım'da vesayet davası açıldı. Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atadı.

Pakize Suda, son yolculuğuna uğurlandı
Pakize Suda, son yolculuğuna uğurlandı
Pakize Suda, son yolculuğuna uğurlandı
Pakize Suda, son yolculuğuna uğurlandı
Pakize Suda, son yolculuğuna uğurlandı
Pakize Suda, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Usta sanatçı Pakize Suda toprağa verildi - Son Dakika

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