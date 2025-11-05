Pamukkale\'de Kundaklama: 5 Araç Hasar Gördü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir oto galerinin kundaklanması sonucu 5 otomobil hasar gördü. Şüpheli E.K., kuzenini öldüren kişinin iş yerini hedef aldığını itiraf etti.

GALERİDEKİ YANGINDA 5 OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Yangın, bugün Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir oto galeride çıktı. Oto galeriden alevler yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Galeride kısa sürede yükselen alevler, içeride bulunan otomobillere de sıçradı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Yangında iş yerinde ve 5 otomobilde hasar oluştu.

İNTİKAM AMAÇLI YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda yangını E.K.'nın çıkardığını belirledi. E.K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. E.K.'nın ile ifadesinde 11 Ekim'de kuzeni Önder Kandemir'i (39) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Halil Bulut'a zarar vermek amacıyla galerisini kundakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.