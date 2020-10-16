Pamukta prim artışı sektörü sevindirdi - Son Dakika

Pamukta prim artışı sektörü sevindirdi

16.10.2020 17:15
Pamukta prim artışı sektörü sevindirdi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kütlü pamukta primin yüzde 37,5 artışla kilogram başına 1,1 liraya çıkarıldığı yönündeki açıklaması sektör temsilcilerini sevindirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kütlü pamukta primin yüzde 37,5 artışla kilogram başına 1,1 liraya çıkarıldığı yönündeki açıklaması sektör temsilcilerini sevindirdi.

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, AA muhabirine, dünyada ve Türkiye'de olağanüstü şartların yaşandığı bir zamanda bütçe olanakları zorlanarak pamuk priminin üretici lehine ciddi oranda artırıldığını kaydetti.

"Ulusal Pamuk Konseyi olarak inanıyoruz ki bu destekleme miktarı sayesinde kaybettiğimiz üretim alanlarımızı geri kazanacağız." ifadesini kullanan Balçık, "Bu artışın gerçekleşmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Barış Kocagöz artışın yüzde 37,5 gibi ciddi bir oran olmasından memnuniyet duyduklarını, üreticinin önünü görmesi açısından iyi bir rakamın açıklandığını bildirdi.

Pamuk üretiminin önde gelen merkezlerinden Denizli'de de üretici, açıklanan primi olumlu buldu.

Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, pamuğun tekstil, yağ ve yem sanayisi için önemli bir ham madde olduğunu, verilen desteğin çok sayıda iş koluna hareket getireceğini söyledi.

Prim artışının ciddi bir oran olmasının memnuniyet verici olduğunu anlatan Gemici, "Üreticinin önünü görmesi açısından iyi bir rakam. Biz primin en azından 1,25 lira seviyelerine çıkmasını umuyorduk. Bu rakam bu yıl çiftçinin yüzünü güldürmeye yetecektir. Gelecek yıl rakamın 1 lira 50 kuruşa yükseltilmesini umuyoruz." diye konuştu.

Bekir Pakdemirli, Berat Albayrak, Türkiye, prim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pamukta prim artışı sektörü sevindirdi - Son Dakika Ekonomi

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