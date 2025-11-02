Papa 14. Leo İznik'te 1700. Konsil'i Ziyaret Edecek - Son Dakika
Papa 14. Leo İznik'te 1700. Konsil'i Ziyaret Edecek

02.11.2025 11:27
Papa 14. Leo, 28-30 Kasım'da İznik'i ziyaret edecek. Bazilika açıldı, 2000 yıllık eserler sergilendi.

İznik'te 11 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında, 1,5-2 metre derinlikte bulunan bazilikayı Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Birinci Konsil'in 1700. yılında, 28-30 Kasım tarihleri arasında ziyaret etmesi bekleniyor.

Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

BAZİLİKA'DAN ÇIKARILAN ESERLER İLK KEZ SERGİLENİYOR

Önceki gün ziyarete açılan İznik bazilikası adeta ziyaretçi yağmuruna tutulurken Bazilika'dan çıkarılan eserler ise ilk kez sergilenmeye başlandı.

Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

ARALARINDA 2 BİN YILLIK BEDDUA DA VAR

Bunlardan birisi ise Aurelia Theodote Diogenes'in Mezar Steli oldu. MS. 3. yüzyılda öldürülen bir anne ve kızının mezarını işaret eden stel üzerinde, "Bilgelikleriyle tanınan ailesiyle birlikte İznik'te yaşayan Aurelia Theodote Diogenes, hayatını satın alan tatlı kızım Aurelia Polychronia ile birlikte hayatını yaradana adadı. Eğer kimse bu mezarı kirletirse, yargı gününde yaradana hesap verecekler. Elveda, Yoldan Geçenler" diye bedduada bulunulması dikkatlerden kaçmadı.

Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

YURDUN DÖRT BİR YANINDAN BAZİLİKA'YI GÖRMEK İÇİN GELİYORLAR

Kazı başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in büyük emek verdiği Bazilika'da kazı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. İznik'te keşfedilen bazilikanın halka açılmasının ardından bazilikaya ziyaretçi sayısı günden günde fazlalaşıyor. Bazı ziyaretçiler ise İzmir'den ve Van'dan Bazilika'yı görmek için geldiklerini ifade etti.

Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

"İZNİK GÖLÜ TARİHİ İLE GERÇEKTEN EŞSİZMİŞ"

Van'dan gelen Mustafa Yıldırım, "Şimdi burada geçmişin ayak izlerini takip ediyoruz, bizde haberlerden gördük. Papa da buraya gelecekmiş ve 1700. yıl konsili gerçekleşmiş burada. İznik Gölü, tarihi ile gerçekten eşsizmiş" ifadelerini kullandı.

Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, etkinlik, Vatikan, Gündem, Güncel, İznik, bursa, yerel, Papa, Son Dakika

