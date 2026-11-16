Askeri helikopterin kokpitinde bir Papa: 14. Leo kulaklık takıp el salladı

Papa 14. Leo, Güney Amerika ziyaretinin Peru ayağında dikkat çekici bir yolculuğa imza attı. 14 Kasım Cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki Chiclayo kentinden Santa Cruz de Succhabamba'ya gitmek üzere Peru Hava Kuvvetlerine ait MI-17 tipi askeri helikoptere bindi.

Yolculuk sırasında pilot kabinine geçen Papa, kulaklık takarak pilotların arasına oturdu. Helikopterin uçuşunu yakından izleyen Papa, kameraya dönerek gülümsedi ve el salladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Peru Hava Kuvvetlerinin yayımladığı görüntülerde Papa'nın kokpitte pilotlarla sohbet ettiği, helikopterin ön camından manzarayı izlediği ve yolculuğun keyfini çıkardığı görüldü.

Yaklaşık 45 dakika süren uçuşun ardından Santa Cruz de Succhabamba'ya ulaşan Papa, burada binlerce kişinin katıldığı ayini yönetti.

PİLOTLARLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Papa 14. Leo, Santa Cruz de Succhabamba'daki programının ardından helikopterle Chiclayo'ya döndü. Yolculuğun sonunda kendisini taşıyan pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Peru Hava Kuvvetleri, Papa'nın yolculuğuna ilişkin görüntüleri yayımlayarak kendisini taşıma görevini üstlenmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Papa'nın askeri helikopterin kokpitinde geçirdiği anlar, uluslararası basında da yer buldu.