Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez öğrenmeye devam ettiği Türkçeye ilgisini anlattı - Son Dakika

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez öğrenmeye devam ettiği Türkçeye ilgisini anlattı

28.02.2021 13:15

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Türkiye'nin zengin tarihi, kültürü, geleneklerini, dansını ve müziğini daha iyi anlamak için Türkçe öğrenmeye başladığını belirtti.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Türkiye'nin zengin tarihi, kültürü, geleneklerini, dansını ve müziğini daha iyi anlamak için Türkçe öğrenmeye başladığını belirtti.

Büyükelçilik resmi konutundan görüntülü ders için öğretmenine bağlanan Valdez, dersin ardından Türkçe bir mesaj paylaştı ve daha sonra AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dil öğrenme konusunda çok ilgili olduğunu kaydeden Valdez, çalışma şeklinin insanlarla konuşmak olduğunu söyledi.

Valdez, "Türkiye'nin çok zengin olan tarihi, kültürü, gelenekleri, halk oyunları ve müziğini anlamaya çalışıyorum. Bu yüzden Türkçe öğrenmeye başladım. Bir öğretmenim var ve her pazartesi, çarşamba ve cuma, günde iki saat ders alıyorum. Eşim de Türkçe dersine devam ediyor. İkimiz de bu ülkenin dilini konuşmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin yarısını dolaştığını kaydeden Valdez, Türkçe öğrenme nedenlerinden birinin de Türkiye'yi gezmek olduğunu söyledi.

"Benim için zor olan cümlelerin çok uzun olması"

Büyükelçi Valdez, geçmişte farklı alfabelerin kullanıldığı başka ülkelerde çalıştığını, Latin alfabesini anlamanın daha kolay olduğunu ve çok kolay okunabildiğini anlattı.

İspanyolca, Guarani ve İngilizce olmak üzere üç dil konuşabildiğini kaydeden Valdez, Guarani dilinin Ural- Altay dil ailesinden geldiğini, Türkçe ile aynı dil ailesinden gelmesi nedeniyle bazı ortak ses ve telaffuzların olduğunu söyledi.

Türkçede geçmiş ve gelecek zaman haber kipleri ile çekim eklerinin kendisi için zor olduğunu anlatan Valdez, "Benim için zor olan cümlelerin çok uzun olması." dedi.

"Benim için harika olan Türk halkının misafirperverliği ve dostluğudur"

Türkiye'ye ilk kez 2006'da resmi ziyaret için geldiğini belirten Valdez, Türkiye'nin kısa zamanda çok geliştiğini ve büyüdüğünü gördüğünü söyledi.

Valdez, Paraguay ve Türkiye'nin "aile" kavramına değer verdiğine işaret ederek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Paraguay'da ilk kez resmi ziyareti sırasında görüştüm. Ailenin ne kadar önemli olduğundan bahsediyorduk. Aile ve dostluk değerleri aramızda ortak olan değerlerdir." diye konuştu.

Büyükelçi Valdez, "Benim için harika olan Türk halkının misafirperverliği ve dostluğudur. Eşim ve benim çok sayıda Türk arkadaşımız var ve bize kollarını açtılar." dedi.

"Paraguay'da çevrim içi Türkçe dersi açtık"

Paraguay'a giden birçok Türk firmasının olduğunu ve birçok Paraguay firmasının da Türkiye'ye geldiğini belirten Valdez, "Ancak bize çeviri yapacak insanımız yok. Paraguay'da bir tek resmi çevirmenimiz bile yok. Yani, çeviriyi yapmak için buraya resmi bir belge getirmemiz ve ardından Paraguay'a geri göndermemiz gerekiyor. Bu da şirketler için gecikmeler yaratıyor." şeklinde konuştu.

Valdez, "Paraguay'da çevrim içi Türkçe dersi açtık. 100 civarında insanın katılımını bekliyorduk. 1500 genç kaydoldu." dedi.

"Türkçe öğrenmek için bekleyen 1500'den fazla insanımız var"

Valdez, Türkiye'den bu konuda destek beklediklerinin altını çizerek "Özellikle Paraguay'da Türkçeye çok ilgi var. Paraguay'da pek çok popüler Türk dizi ve filmimiz var. Türk hükümetinin bize, gençlerimizin Türkçe öğrenmesi için daha fazla fırsat vermesini umuyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla şimdiden buraya gelen iki öğrencimiz var. TİKA, gençlerin Türkçe öğrenmeleri için çok yakında burs alacağımızın sözünü verdi." diye konuştu.

Türkçe öğrenmek isteyen Paraguaylı gençlere cevap verme konusunda zorlandığını ifade eden Valdez, "Türkçe öğrenmek için bekleyen 1500'den fazla insanımız var. Türk tarafı bize en azından öğretmen vermeli." şeklinde konuştu.

Valdez, Paraguaylıların yüzde 70'inin 30 yaşın altında olduğunu ve Paraguay'da Türk kültürünü tanıtmak için "Escuela Republica de Turquia" adında bir okulun olduğunu belirtti.

Türk mutfağını seviyor

Valdez, Mersin'den Bursa'ya İzmir'den Antalya'ya Türkiye'nin birçok şehrini gezdiğini ifade ederek her şehirde çeşitli Türk lezzetlerini tattığını ve Türk mutfağını sevdiğini söyledi.

Bir Van kedisine sahip olduğunu ve Türk geleneklerinin çok ilgisini çektiğini belirten Valdez, düğün törenlerini, halk oyunlarını ve söz ve nişanlarda kurdeleyle yüzük takılmasının hoşuna gittiğini söyledi.

Büyükelçi Valdez, çok "enerjik" ve "hayat dolu" olması nedeniyle Büyükelçilikteki çalışanlarının çeşitli Türk halk oyunları öğrendiğini de kaydetti.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez öğrenmeye devam ettiği Türkçeye ilgisini anlattı
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez öğrenmeye devam ettiği Türkçeye ilgisini anlattı
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez öğrenmeye devam ettiği Türkçeye ilgisini anlattı
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez öğrenmeye devam ettiği Türkçeye ilgisini anlattı

Paraguay, Türkiye, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez öğrenmeye devam ettiği Türkçeye ilgisini anlattı - Son Dakika


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