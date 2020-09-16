Paranın sosyal hali Tosla, 1 yaşında - Son Dakika

Paranın sosyal hali Tosla, 1 yaşında

Türkiye'nin ilk banka iştiraki olan e-para şirketi AkÖde'nin geliştirdiği yenilikçi uygulaması Tosla, birinci yaş coşkusunu yıl sonuna kadar sürecek sürpriz hediyeler ve marka iş birlikleriyle kutluyor.

Paranın sosyal hali Tosla, 1 yaşında, System.String[]

Türkiye'nin ilk banka iştiraki olan e-para şirketi AkÖde'nin geliştirdiği yenilikçi uygulaması Tosla, birinci yaş coşkusunu yıl sonuna kadar sürecek sürpriz hediyeler ve marka iş birlikleriyle kutluyor.

AkÖde açıklamasına göre, Tosla, kurulduğu günden bu yana yeniliklere öncü olmayı sürdürerek mevcut ürün ve özelliklerini gençleri dinleyerek geliştirmeye devam ediyor.

Tüm gençlerin finansal ihtiyaçlarını karşılayan Tosla'ya yalnızca cep numarası ve e-posta ile saniyeler içinde kayıt olunurken, banka müşterisi olma gerekliliği bulunmuyor.

Bu yıl sonuna kadar Tosla kart sahibi olmak isteyenlere ücretsiz kart sahibi olma imkanı sunulurken, ayda 2 kez yapılacak çekilişlerle de toplam 8 iPhone'dan birini kazanma şansı veriliyor.

"Paranın sosyal hali" teması ile gençlerle buluşan Tosla, Amazon, BluTV, Netflix, TV+, Spotify, fizy, Youtube Premium, YouTube Müzik Premium ve Deezer platformlarında da 31 Aralık'a kadar Tosla kart ile gerçekleştirilen kişisel üyelik ödemelerinin yüzde 60'ını kullanıcılara iade ediyor.

Tosla kullanıcıları, tüm bu fırsatlara ek olarak dijital oyun ve eğlence platformları olan App Store, iTunes, Google Play, Microsoft Store, Epic, Playstation, Steam ve Xbox ödemelerinin yüzde 25'ini de geri alabiliyor.

Tüm bu kazanımlarla birlikte Tosla, hedef kitlesine uygun olarak Getir ve Banabi alışverişlerinde yüzde 25, n11.com'da tek seferde yapılacak ilk 100 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL, CarrefourSA'da tek seferde 75 TL ve üzeri alışverişinde 20 TL iade fırsatı sunuyor.

Pek çok konuda ilklere imza atmaya devam eden Tosla, gençlerden oluşan ve "Tosla beyin takımı" olarak adlandırılan Danışma Kurulu ile düzenli olarak bir araya gelerek yeni fikirler, beklentiler ve ihtiyaçlar üzerinde geliştirmeler yapmaya devam ediyor.

"Kolay, hızlı, yaratıcı ve sosyal çözümler üretmeyi hedefledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AkÖde Genel Müdürü Sitare Sezgin, ödeme sistemleri alanında önemli bir boşluğu doldurduklarını, gençlerin sosyalleşerek ve eğlenerek finansal işlemlerini yapmalarına imkan sağladıklarını belirtti.

Tosla ile bundan tam 1 yıl önce gençler için banka müşterisi olma zorunluluğunu ortadan kaldırarak günlük finansal işlemlerini yapmaları için kolay, hızlı, yaratıcı ve sosyal çözümler üretmeyi hedeflediklerini aktaran Sezgin, şunları kaydetti:

"Bu hedefle 'paranın sosyal hali' sloganı ile gençleri anlayan, alışverişten spora ve sanata kadar onlara günlük hayatlarının her alanında kolaylık sağlayan ve ayrıcalıklar sunan bir platform olduk. Bir yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve yenilikçi ürünler ile Tosla, kullanıcılarına finansal bir uygulamanın da ötesinde bambaşka bir deneyim yaşattı. Tosla, önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni özellikler ve marka iş birlikleri ile de sürekli kendini yenileyen bir platform olacak."

Türk Lirası, Türkiye, Aralık, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Paranın sosyal hali Tosla, 1 yaşında - Son Dakika Ekonomi

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