Paris’te göstericiler Cumhuriyet Meydanı'ndaki simge heykele sarı yelek giydirdiler - Son Dakika
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Paris’te göstericiler Cumhuriyet Meydanı'ndaki simge heykele sarı yelek giydirdiler

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Fransa’da hayat pahalılığına karşı başlayan Sarı Yelekliler hareketinin sembolü, bu kez polis müdahalelerine yönelik protestoların merkezine yerleşti. Paris’te Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran göstericiler, Marianne heykeline üzerinde “2026, polis lise öğrencilerini sakat bırakıyor” yazan sarı yelek giydirdi. Öğrenci eylemlerinde yaşanan ağır yaralanmalara tepki gösteren protestocular, güvenlik güçlerinin müdahale yöntemlerini yeniden tartışmaya açtı.

Fransa’da hayat pahalılığına, akaryakıt zamlarına ve polis müdahalelerine yönelik tepkiler sokaklara taşındı. Paris’te Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan göstericiler, Fransız Cumhuriyeti’nin simgesi Marianne heykeline üzerinde “2026, polis lise öğrencilerini sakat bırakıyor” yazan dev bir sarı yelek giydirdi. Ülke genelinde öğrenci eylemleri, sendikaların ve Sarı Yelekliler hareketinin katılımıyla büyüdü.

MARIANNE HEYKELİNE SARI YELEK GİYDİRDİLER

Fransa’nın başkenti Paris’te 17 Ekim’de düzenlenen gösterilerde, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Marianne heykeli dikkat çeken bir protestoya sahne oldu. İki gösterici, anıta çıkarak üzerine büyük bir sarı yelek yerleştirdi.

Yeleğin üzerinde Fransızca “2026, la police mutile les lycéens” ifadesi yer aldı. “2026, polis lise öğrencilerini sakat bırakıyor” anlamına gelen mesajla, öğrenci eylemlerinde yaşanan ağır yaralanmalara ve güvenlik güçlerinin müdahale yöntemlerine tepki gösterildi.

Fransız Cumhuriyeti’nin simgesi olan Marianne heykeline giydirilen sarı yelek, protestoların sembolik görüntülerinden biri haline geldi.

Paris’te göstericiler Cumhuriyet Meydanı'ndaki simge heykele sarı yelek giydirdiler

HAYAT PAHALILIĞI VE AKARYAKIT ZAMLARINA TEPKİ

Fransa’da 2018 yılında akaryakıt vergilerindeki artış ve hayat pahalılığına tepki olarak başlayan Sarı Yelekliler hareketi, yıllar sonra yeniden geniş katılımlı gösterilerle gündeme geldi.

17 Ekim’deki eylemlere lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra çiftçiler, sendikalar, iklim aktivistleri ve farklı toplumsal kesimlerden gruplar katıldı. Eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullardaki kaynak ve personel eksikliğinin giderilmesi de protestoların öne çıkan talepleri arasında yer aldı.

Sarı Yelekliler hareketinin simgesi olan yeleğin Marianne heykeline giydirilmesi, ekonomik sorunlara karşı başlayan protestolarla öğrencilerin polis müdahalelerine yönelik tepkilerini aynı sembolde buluşturdu.

Paris’te göstericiler Cumhuriyet Meydanı'ndaki simge heykele sarı yelek giydirdiler

İKİ ÖĞRENCİNİN AĞIR YARALANMASI TEPKİ ÇEKTİ

Heykeldeki mesajın arka planında, son haftalarda öğrenci gösterileri sırasında yaşanan iki ağır yaralanma bulunuyor.

Tours kentinde 30 Eylül’de düzenlenen eylem sırasında 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin sağ gözünün görme yetisini kaybettiği bildirildi. Yaralanmanın LBD tipi savunma mermisiyle bağlantılı olabileceği değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lens kentinde ise 5 Ekim’de 15 yaşındaki bir öğrenci, bir el bombasının patlaması sonucu sol elini kaybetti. Olayla ilgili de soruşturma açıldı. Patlamanın meydana geliş koşulları ve kullanılan mühimmatın durumu tartışma konusu oldu.

Marianne heykeline giydirilen yelekteki mesaj, bu olayların ardından polis müdahalelerine yönelik eleştirileri başkentin en tanınmış meydanlarından birine taşıdı.

Paris’te göstericiler Cumhuriyet Meydanı'ndaki simge heykele sarı yelek giydirdiler

PARİS’TE POLİSLE GÖSTERİCİLER ARASINDA GERGİNLİK

Cumhuriyet Meydanı çevresinde göstericilerle güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Fransız basınında yer alan haberlere göre polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Bazı göstericilerin de havai fişek ve çeşitli cisimlerle karşılık verdiği bildirildi.

Gösteriler yalnızca Paris’le sınırlı kalmadı. Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille gibi kentlerde de eylemler düzenlendi. Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı başlayan protestolar, eğitim politikaları ve polis müdahalelerine ilişkin tartışmalarla daha geniş bir toplumsal tepkiye dönüştü.

Paris’te göstericiler Cumhuriyet Meydanı'ndaki simge heykele sarı yelek giydirdiler

CUMHURİYETİN SİMGESİ PROTESTONUN ODAĞINDA

1883’te açılan Cumhuriyet Anıtı’nın tepesindeki Marianne figürü, Fransa Cumhuriyeti’ni temsil ediyor. Anıtın kaidesinde ise ülkenin temel değerleri arasında sayılan özgürlük, eşitlik ve kardeşliği simgeleyen figürler bulunuyor.

Sarı Yelekliler hareketinin simgesinin bu kez Marianne heykeline giydirilmesi, protestocuların ekonomik sorunlara ve polis müdahalelerine yönelik mesajını Cumhuriyet’in sembollerinden biri üzerinden vermesini sağladı.

Paris’te göstericiler Cumhuriyet Meydanı'ndaki simge heykele sarı yelek giydirdiler
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