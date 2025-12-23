PAYCO operasyonunda 28 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

PAYCO operasyonunda 28 gözaltı

Haberin Videosunu İzleyin
PAYCO operasyonunda 28 gözaltı
23.12.2025 09:49  Güncelleme: 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
PAYCO operasyonunda 28 gözaltı
Haber Videosu

PAYCO Elektronik Para'ya yönelik ikinci operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

PAYCO Elektronik AŞ'ye ikinci operasyon: 28 gözaltı

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla bırakılmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri belirtildi.

PAYCO Elektronik AŞ'ye ikinci operasyon: 28 gözaltı

İKİNCİ OPERASYON

Soruşturmada, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendikleri, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci operasyonda düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan açıklamada "İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlemler devam etmektedir. Soruşturma, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Operasyon, İstanbul, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PAYCO operasyonunda 28 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Benim arazim“ dedi, 50 köye giden yolu kestirdi "Benim arazim" dedi, 50 köye giden yolu kestirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: SDG, 10 Mart mutabakatına uyarsa tehdit olmaktan çıkar AK Parti Sözcüsü Çelik: SDG, 10 Mart mutabakatına uyarsa tehdit olmaktan çıkar
İstanbul’un yanı başına açılacak Türkiye’nin en uzun kaydırağında sona gelindi İstanbul'un yanı başına açılacak! Türkiye'nin en uzun kaydırağında sona gelindi
Dünyada ilk olacak PSG’den Luis Enrique’ye tarihi sözleşme Dünyada ilk olacak! PSG'den Luis Enrique'ye tarihi sözleşme
Kapısına gelen sivil polislerden korktu, balkona çıkarak yürekleri ağza getirdi Kapısına gelen sivil polislerden korktu, balkona çıkarak yürekleri ağza getirdi
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor
Gurbetçi vatandaştan Hollanda’daki sağlık sistemine eleştiri Gurbetçi vatandaştan Hollanda'daki sağlık sistemine eleştiri
Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı da soyuldu, tabakları çalıp internetten satmaya kalktılar Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı da soyuldu, tabakları çalıp internetten satmaya kalktılar
14. kattan düşen nişanlısının ölümüyle suçlanıyordu Karar verildi 14. kattan düşen nişanlısının ölümüyle suçlanıyordu! Karar verildi
Salih Özcan harekete geçti Ocak ayında Süper Lig’e gelmesi an meselesi Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi
Gülhan’ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

14:16
Son dönemece girildi: İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Son dönemece girildi: İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
14:03
Aşiret lideri, Ankara’nın göbeğinde oğlunu vurdu
Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu
13:54
Taraftarlar şokta Fenerbahçe’de yıldız ismin transferi durdu
Taraftarlar şokta! Fenerbahçe'de yıldız ismin transferi durdu
13:45
7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı Süper Lig tarihine geçti
7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı Süper Lig tarihine geçti
13:24
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü’nün ifadesi ortaya çıktı
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı
13:12
Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu
Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu
12:09
DEM heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık
DEM heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık
12:07
Temkinli yorumlarıyla tanınan uzmandan İstanbul için kar tahmini Yılbaşı ihtimali daha da arttı
Temkinli yorumlarıyla tanınan uzmandan İstanbul için kar tahmini! Yılbaşı ihtimali daha da arttı
12:06
Talihsiz kocaya büyük şok: Yayına bağlanan karısı ’’Çocuk senden değil’’ dedi
Talihsiz kocaya büyük şok: Yayına bağlanan karısı ''Çocuk senden değil'' dedi
11:34
Altın rekor kırarken İslam Memiş kötü haberi verdi
Altın rekor kırarken İslam Memiş kötü haberi verdi
11:31
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2025 14:46:11. #7.13#
SON DAKİKA: PAYCO operasyonunda 28 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.