Pegasus'un Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nde desteklenecek 20 proje fikri seçildi - Son Dakika

Pegasus Hava Yolları'nın, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlatılan Yarınlara Uçuyoruz Projesi kapsamında desteklenecek proje fikirleri belirlendi.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, gelecek yılın haziran ayına kadar hayata geçirilmek üzere seçilen 20 proje kapsamında, 64'ü kadın, 24'ü erkek toplam 88 genç bir şehirden başka bir şehre seyahat ederek toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini gerçekleştirecek.

Projenin 2. yılında 26'sı sivil toplum kuruluşları ve 72'si gençlik gruplarından olmak üzere toplam 98 proje fikri için başvuru alındı. Başvurular en çok İstanbul, İzmir, Ankara ve Gaziantep'ten olmak üzere Türkiye'nin 23 farklı ilinden gerçekleştirildi.

Projeye, 232 kadın ve 123 erkek olmak üzere toplam 355 genç başvuru yaptı.

Van, İzmir, İstanbul, Mardin, Ankara, Adana, Erzurum, Ordu başta olmak üzere 25 farklı ilde proje fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençler, ağırlıklı olarak çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve hayvan hakları konularına yönelik fikirlerle projeye başvurdu. Seçilen projeler arasında ise toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk haklarına yönelik çalışmalar öne çıktı.

Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk'ün de aralarında bulunduğu Yarınlara Uçuyoruz Proje Değerlendirme Kurulu'nda, Sivil Toplum için Destek Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Merve Üretmen ve Aysun Sayın, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Mutlu Şen ve Didem Duru, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler yer aldı.

Seçilen projelerin isimleri şöyle sıralandı:

"Annemle Öğreniyorum Projesi, Benim Kahramanım Projesi, Bilinçli Nesiller Sağlıklı Besinler Projesi, Bulaşıkları Kim Yıkayacak Projesi, Çocuğun Kaleminden Değerler Projesi, Çocuk Dostu Kuklalarla Yarınlar İçin Uçuyorum Projesi, Depreme Karşı Her Yaşta Projesi, Flört Şiddeti ve Toplumsal Cinsiyet Atölyesi: Bu Nasıl Aşk Projesi, Gülümse Çekiyorum Projesi, Hayvanları Koruyorum Yarınımı Kuruyorum Projesi, Kadınız Haklıyız Projesi, Kayıp Kuşaklar, Olmasın Diye Projesi, Peçiç Oyunu Projesi, Sıcak Kalpler Renkli Hayaller Projesi, Sil Baştan Projesi, Stemini Projesi, Umudun Kanatları Projesi, Yarının Kampı Projesi, Yarınlara Gönüllüyüz Projesi, Yarınları Kodluyoruz Projesi."