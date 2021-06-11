Üye Girişi
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı - Son Dakika

Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı

11.06.2021 13:24

Almanya'da suç örgütü kabul edilip 2018 yılında yasaklanan "Osmanen Germania" derneğinin yöneticilerinden olan Taner Ay'ın babası Çetin Ay'ın, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındığı öğrenildi. Taner Ay'ın ismi, son dönemde yaptığı açıklamalarda gündemden düşmeyen Sedat Peker'in videolarında ileri sürdüğü iddialarda geçmişti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı bir iddia Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırdı. Olaylar, Almanya'da 2016'dan bu yana yasaklı olan "Osmanen Germania" (Almanyalı Osmanlılar) derneğinin yöneticilerinden Taner Ay'ın, dönemin başbakanı, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aynı masada oturarak çay içtiği bir fotoğrafın ortaya çıkmasıyla başladı. Söz konusu fotoğraf, yasaklı derneğin liderlerinden Taner Ay'ın Instagram hesabında paylaşıldı.

PLAKASINDA KONSOLOSLUK İBARESİ VAR

Ay'ın Instagram hesabı incelenmeye devam edildiğinde, son model lüks aracının plakasına "KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu" ibaresini eklediği de gözlemlendi.

Peker'in videolarında ismi geçen Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı

"HİÇ İŞİM OLMADI"

Ay ile aynı karede poz veren dönemin başbakanı, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah yaptığı açıklamasında, "2-3 yıl önce Ankara'da otele gelip yanıma oturdu, hiç işim olmadı, adını da bilmem." ifadelerini kullandı.

BABASI GÖREVDEN ALINDI

Bu gelişmeler üzerine Başbakan Saner, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, Taner Ay'ın babası Çetin Ay'ın KKTC Düsseldorf Fahri Temsilciliği görevinden alındığını açıkladı.

Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı

Sedat Peker, Düsselldorf, Almanya, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'den iki futbolcu EURO 2020'de izlenmesi gereken 20 genç listesinde yer aldı 15:10 Türkiye'den iki futbolcu EURO 2020'de izlenmesi gereken 20 genç listesinde yer aldı Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı 14:52 Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu 14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 14:39 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı 14:24 Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı 14:15 Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı
Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti 13:37 Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 13:25 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
15:10 Türkiye'den iki futbolcu EURO 2020'de izlenmesi gereken 20 genç listesinde yer aldı
14:59 Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü
14:52 Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş
14:47 Popüler sitelere siber saldırı: 26 milyondan fazla kullanıcının bilgileri çalındı
14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu
14:42 Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar
14:35 Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor
14:20 Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı
14:19 Anadolu Efes'te forma giyen Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu
14:05 Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hareket! Resmi hesap Hakan Çalhanoğlu'nu paylaştı
Devlet desteği ile çiftlik kurdu, 30 koyununu şimdi 300 yaptı! Devlet desteği ile çiftlik kurdu, 30 koyununu şimdi 300 yaptı!         
15:18
Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü         
15:00
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş         
14:52
Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar         
14:42
Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor         
14:36
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?         
13:38
Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü         
13:27
Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum         
13:23
Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti         
12:11
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 15:22:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement