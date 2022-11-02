Türkiye'ye küstah tehditler savuran PKK'lı terörist öldürüldü - Son Dakika
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Türkiye'ye küstah tehditler savuran PKK'lı terörist öldürüldü

02.11.2022 11:42

Terör örgütü PKK'nın sözde Metina eyalet sorumlusu İran uyruklu Cawad Attarek, iki korumasıyla birlikte Türkiye'ye yönelik tehditler savurduğu noktada etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞ

Örgütün sözde Metina eyaleti saha sorumlusu İran uyruklu 'Yekta' kod adlı Cawad Attarek, Mehmetçik tarafından iki korumasıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristin öldürülmeden kısa süre önce terör örgütünün yayın organlarına açıklamalarda bulunarak, "Türk ordusu ilerleyemiyor, burayı onlara mezar edeceğiz" tehdidinde bulunduğu öğrenildi.

Mehmetçik, PKK'lı teröristi Türkiye'ye küstah tehditler savurduğu noktada öldürdü

AF DİLEYEREK ÖRGÜTE GERİ DÖNMÜŞ

20 yıldan fazla bir süredir örgütün dağ kadrosunda bulunan terörist Attarek, terör örgütünün silahlı kolu HPG'nin de sözde Askeri Meclis üyesi olarak biliniyordu. 2002 yılında terörist elebaşlarından Irak'ta hayatını kaybeden Osman Öcalan'la örgütten ayrılarak Irak'ın Süleymaniye kentine yerleşen terörist, kendi ülkesine dönemediği için yeniden örgütten af dileyerek terör örgütüne katıldı.

KANDİL'E GİDEN GAZETECİLERE TERCÜMANLIK YAPMIŞ

Sözcü'nün haberine göre KCK Gençlik yönetiminde de yer alan Attarek; Kürtçe, Türkçe, Arapça, Farsça dillerini iyi derecede konuştuğu için Kandil'e röportaj için giden gazetecilere de zaman zaman tercümanlık ve rehberlik yaptığı öğrenildi. Suriye'de iç savaş öncesi 2004 yılında terörist faaliyetleri nedeniyle El Muhaberat tarafından yakalanan terörist Cawad Attarek'in 8 yıl tutuklu kaldıktan sonra İran resmi makamlarına iade edildiği bildirildi.

İRAN'DA CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

İran'da idamla yargılanırken iki yıl tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden firar eden terörist Attarek'in tekrar Irak'ın kuzeyine geçerek Gara Dağında sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi. Zeytin Dalı harekatı sırasında Suriye'nin Halep ve Afrin kentlerinde gerek IŞİD gerekse Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı silahlı saldırılarda yer alan İran'lı teröristin yaralanıp tedavi olduktan sonra Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine sözde eyalet sorumlusu olarak gönderildiği öğrenildi.

14 ŞEHİT VERDİĞİMİZ SALDIRILARIN PLANLAYICISI

Teröristin, Pençe Kilit harekatı bölgesinde Metina vadisi içinde farklı tarihlerde güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 14 askerin şehit edildiği, mayınlı, roketli ve füzeli saldırıları bizzat organize edip planlayan isim olduğu tespit edildi.

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