Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
13.12.2025 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu
Haber Videosu

Pendik sahilinde yaklaşık 100 metre arayla iki farklı erkek cesedi bulundu. İlk olayda, kayalıklarda hareketsiz yatan birini gören vatandaşların ihbarı üzerine gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. İkinci olayda ise şüphe üzerine GBT yapmak için bir otomobilin yanına giden polis ekipleri, sağ ön koltukta bir gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayların bağlantısıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Pendik sahilinde birbirine yaklaşık 100 metre mesafede iki erkek şüpheli şekilde ölü bulundu.

KAYALIKLARDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

İlk olay, kayalıklar bir kişinin hareketsiz vaziyette yattığını gören vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. Bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaparken, hayatını kaybeden gencin olay yerine motosikletiyle geldiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, incelemelerin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

EKİPLERİN GBT İÇİN GİTTİĞİ ARAÇTAN CANSIZ BEDEN ÇIKTI

İkinci şüpheli ölüm ise, ilk olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde, Pendik sahilinin karşısında bulunan bir parkta meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki bir araçta bulunan şahsa şüphe üzerine GBT yapmak istedi. Aracın camını tıklatan ekipler, ön sağ koltukta hareketsiz duran bir kişi olduğunu fark etti.

Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, araç içerisinde ön sağ koltukta bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İkinci olayda hayatını kaybeden gencin uyuşturucu madde etkisinde yaşamını yitirmiş olabileceği iddia edilirken, her iki ölümün kesin nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri, olayların bağlantılı olup olmadığına yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3-sayfa, Olaylar, Pendik, Güncel, Polis, Yaşam, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Özgür Özel dahil 7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis’te Özgür Özel dahil 7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Tünel kazarak ülke değiştirdiler, Belarus’ta 180 kaçak göçmen Polonya’ya sızdı Tünel kazarak ülke değiştirdiler, Belarus'ta 180 kaçak göçmen Polonya'ya sızdı!
Üzerine zıplayan boğanın darbesiyle yere serildi: O anlar kamerada Üzerine zıplayan boğanın darbesiyle yere serildi: O anlar kamerada
THY’nin 50 yıl önce düşen “Bursa“ uçağının sırrı çözülüyor THY'nin 50 yıl önce düşen "Bursa" uçağının sırrı çözülüyor
Sıla bebek paylaşımı davasında Gülben Ergen suçsuz bulundu Sıla bebek paylaşımı davasında Gülben Ergen suçsuz bulundu
Adana’da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti
10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti 10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti
2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu 2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu
Babaanne ve 2 torununu bıçaklayıp öldüren sanık kendisini böyle savundu: “Kasap mıyım“ Babaanne ve 2 torununu bıçaklayıp öldüren sanık kendisini böyle savundu: "Kasap mıyım?"
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi Herkes aynı şeyi söyledi Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
Gerilim tırmandı Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

16:03
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye’ye karşı son kozunu oynuyor
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
16:02
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
16:00
Messi Hindistan’da olay çıkardı Saha resmen savaş alanına döndü
Messi Hindistan'da olay çıkardı! Saha resmen savaş alanına döndü
15:05
Uğurcan Çakır’dan taraftarı kahreden haber
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber
14:58
Özel, “Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber“ diyerek paylaştı
Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
14:39
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
14:30
Trabzonspor’un net borcu açıklandı
Trabzonspor'un net borcu açıklandı
14:22
Fenerbahçe’ye UEFA’dan dev gelir Kasa ağzına kadar doldu
Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kasa ağzına kadar doldu
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’’Felaketi yaşıyoruz’’ dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Felaketi yaşıyoruz'' dediği konuya bir kez daha parmak bastı
13:04
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim
12:33
Annesi Güllü’yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan’ın ifadesi ortaya çıktı
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı
12:07
Video çekip Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti
Video çekip Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2025 16:13:54. #7.13#
SON DAKİKA: Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.