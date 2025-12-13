Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Pendik sahilinde birbirine yaklaşık 100 metre mesafede iki erkek şüpheli şekilde ölü bulundu.

KAYALIKLARDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

İlk olay, kayalıklar bir kişinin hareketsiz vaziyette yattığını gören vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. Bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaparken, hayatını kaybeden gencin olay yerine motosikletiyle geldiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, incelemelerin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

EKİPLERİN GBT İÇİN GİTTİĞİ ARAÇTAN CANSIZ BEDEN ÇIKTI

İkinci şüpheli ölüm ise, ilk olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde, Pendik sahilinin karşısında bulunan bir parkta meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki bir araçta bulunan şahsa şüphe üzerine GBT yapmak istedi. Aracın camını tıklatan ekipler, ön sağ koltukta hareketsiz duran bir kişi olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, araç içerisinde ön sağ koltukta bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İkinci olayda hayatını kaybeden gencin uyuşturucu madde etkisinde yaşamını yitirmiş olabileceği iddia edilirken, her iki ölümün kesin nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri, olayların bağlantılı olup olmadığına yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı.