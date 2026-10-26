ABD ordusu büyük savaş senaryosuna hazırlanıyor: Üsler 90 gün dışarıdan destek almadan dayanacak

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, küresel çapta yaşanabilecek büyük bir savaşta ülkenin elektrik şebekelerinin devre dışı kalması, tedarik zincirlerinin kesilmesi ve askeri üslerin aylarca dış dünyadan izole olması ihtimaline karşı yeni bir hazırlık planı üzerinde çalıştığı öne sürüldü. FORTRESS adı verilen plan kapsamında, ABD'deki büyük askeri üslerin dışarıdan destek almadan en az 90 gün faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefleniyor.

PENTAGON'DAN 90 GÜNLÜK SAVAŞ HAZIRLIĞI

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, birden fazla cephede eş zamanlı çatışmaların yaşanabileceği küresel savaş senaryolarına karşı hazırlık yaptığı iddia edildi.

FORTRESS adı verilen yeni planın, ABD'nin kıta topraklarında bulunan büyük askeri üslerin olası bir kriz sırasında dış destek olmadan en az 90 gün boyunca faaliyetlerini sürdürebilmesini amaçladığı belirtildi.

Planın özellikle elektrik kesintileri, ulaşım ağlarının zarar görmesi ve kritik tedarik zincirlerinin durması gibi ihtimallere odaklandığı ifade edildi.

ASKERİ ÜSLERE TAŞINABİLİR NÜKLEER REAKTÖRLER

Plan kapsamında askeri üslerin enerji altyapısının güçlendirilmesi ve dış kaynaklara bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

Bu doğrultuda taşınabilir nükleer reaktörlerin kullanılması ve üslerin bağımsız elektrik şebekeleriyle donatılması seçenekleri üzerinde duruluyor.

Böylece ülke genelinde yaşanabilecek büyük çaplı elektrik kesintilerinde bile askeri tesislerin faaliyetlerine devam etmesi amaçlanıyor.

MÜHİMMAT VE YAKIT STOKLARI ARTIRILACAK

FORTRESS planının bir diğer önemli ayağını ise askeri üslerdeki mühimmat ve yakıt stoklarının artırılması oluşturuyor.

Olası bir savaşta lojistik hatların kesintiye uğrayabileceği değerlendirilirken, askeri birliklerin uzun süre dışarıdan ikmal almadan görev yapabilmesi hedefleniyor.

Ayrıca sivil fabrikaların ihtiyaç halinde silah ve askeri ekipman üretimine geçebilecek şekilde hazırlanması da planın unsurları arasında yer alıyor.

GPS VE UYDU SİSTEMLERİNİN DEVRE DIŞI KALMASINA KARŞI ÖNLEM

Pentagon'un hazırlıkları yalnızca enerji ve mühimmat stoklarıyla sınırlı değil.

FORTRESS kapsamında GPS sinyallerinin engellenmesi, uydu bağlantılarının kesilmesi ve askeri haberleşme sistemlerinin hedef alınması gibi senaryolar da değerlendiriliyor.

ABD ordusunun, bu sistemlerin zarar görmesi halinde de iletişim ve operasyon kabiliyetini koruyabilmesi için alternatif altyapılar oluşturulması öngörülüyor.

"İKİ OKYANUSUN BİZİ KORUYACAĞI DÜŞÜNCESİ ARTIK GEÇERSİZ"

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Fox News Digital'e yaptığı açıklamada ABD'nin savunma anlayışının değişmesi gerektiğini söyledi.

Ülkenin iki okyanus arasında bulunmasının dış tehditlere karşı yeterli koruma sağlayacağı yönündeki eski varsayımın artık geçerliliğini yitirdiğini belirten Parnell, sivil altyapıya bağımlılığın ulusal savunma açısından kabul edilemez bir risk olduğunu ifade etti.

Parnell, elektrik kesintilerinin iletişimden su teminine, lojistikten askeri komuta sistemlerine kadar birçok kritik alanı etkileyebileceğini vurguladı.

Gelecekteki büyük bir çatışmanın birden fazla cephede yaşanabileceğini savunan Parnell, böyle bir durumda küresel tedarik zincirlerinin kesintiye uğrayabileceği uyarısında bulundu.

SİVİL FABRİKALAR SİLAH ÜRETİMİNE GEÇEBİLECEK

Planın dikkat çeken başlıklarından biri de sivil üretim tesislerinin savaş koşullarına hazırlanması oldu.

Pentagon, olası bir büyük çatışmada sivil fabrikaların savunma sanayisi için üretim yapabilecek kapasiteye ulaştırılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda fabrikaların üretim dönüşüm süreçlerinin önceden belirlenmesi, siber güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi ve düzenli seferberlik tatbikatları yapılması planlanıyor.

FORTRESS programının uygulama maliyeti ve takvimi ise henüz netleşmiş değil. Plan, yakın zamanda savaş çıkacağına ilişkin bir açıklamadan ziyade, olası büyük çaplı çatışmalara karşı askeri hazırlıkların güçlendirilmesini amaçlıyor.