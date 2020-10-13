Petlas savunma sanayisinde yerlilik oranı ve kaliteyi artırıyor - Son Dakika

Petlas savunma sanayisinde yerlilik oranı ve kaliteyi artırıyor

13.10.2020 12:53
Petlas savunma sanayisinde yerlilik oranı ve kaliteyi artırıyor, System.String[]

Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, "Petlas'ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği lastikler, bu alanda dışa bağımlığı ortadan kaldırıyor.

Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, " Petlas'ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği lastikler, bu alanda dışa bağımlığı ortadan kaldırıyor." açıklamasında bulundu.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Grup bünyesinde, bugüne dek 4,5 milyar liralık yatırım yapılan, lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli markalarından Petlas, savunma sanayisinin yerlileştirilmesine katkı sunuyor.

Türkiye'nin savunma sektöründe dışa bağımlılığı azaltma yolundaki öncü yatırımlardan biri olan Petlas, bugün küresel rekabet gücüne sahip bir Türk markası olmanın yanı sıra, savunma sanayisine yönelik Ar-Ge ve üretim çalışmalarıyla da bu alanda üzerine düşen görevi yerine getiriyor.

Milli savunma sanayisi için yerli Ar-Ge, yerli üretim

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, Petlas'ın milli savunma sanayisinin lastik ihtiyacını yerli Ar-Ge ve yerli üretimle karşıladığını ifade etti. Özcan, "Petlas'ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği lastikler, bu alanda dışa bağımlığı ortadan kaldırıyor. Bu şekilde, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ambargo günlerinde dışa bağımlılığı azaltma amacı ile hayata geçen Petlas'ın kuruluş misyonunu yerine getirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan hava ve kara taşıtlarının özel ihtiyaçlarına uygun özel vasıflı lastiklerin Petlas ürün portföyü içerisinde özel bir yer tuttuğunu vurgulayan Özcan, "Bu lastikler tamamen yerli bilgi birikimi ile dışa bağımlı olmadan üretiliyor. Türkiye lastik sektörünün Ar-Ge yapan yüzde 100 yerli sermayeli tek şirketi konumundayız. Yerli sermaye, yerli Ar-Ge, yerli iş gücü ile üretilen milli lastikler, savunma sanayimizde yerlilik oranının artışına da katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomisi ve varoluşu açısından büyük önem taşıyan yerli savunma sanayinde, yan sanayi ve test aşamalarında yerli kaynak kullanımının önemine vurgu yapan Özcan, "Devletimizin, sivil ve askeri havacılıkta özellikle uçak lastiklerine yönelik strateji ve politikalarının tüm gereksinimlerini karşılamak için, tüm üretim kaynaklarımızla çalışmaya her zaman hazırız." açıklamasını yaptı.

Savaş uçakları ve SİHA'lar için yerli lastik

Açıklamaya göre, savunma sistemlerinde yerlilik oranı ve ürünün kritik hususlarına sahip olmak ülkeler açısından büyük önem taşıyor. Ülkenin güvenliği ve terörle mücadelesine büyük katkı sunan ve tüm dünyada ilgi çeken milli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, ilk Milli Eğitim uçağı HÜRKUŞ-B ve çalışmaları süren ÖZGÜN Helikopter Projesi ile milli savaş uçağı TFX Milli Muharip Uçak Projesi için de milli lastik geliştirilmesi ve üretilmesi yolunda Petlas sorumluluk alıyor.

Şu an F-5, F-16 savaş jetlerinin lastiklerinin dünyadaki lisanslı üç üreticisinden biri konumunda olan Petlas'ın savunma sanayisine yönelik üretimi, F-16 ve İHA lastiklerinin yanı sıra Kirpi, Ural, STA, Amazon, PARS 6x6, Pusat, Hızır, Kıraç, Cobra gibi taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve Seyit, BMC TTAR Tank Taşıyıcılar için özel lastikleri de kapsıyor. Şirket, mermi isabet alsa da yola devam edebilen (Run-flat) sistemleriyle uyumlu çalışabilen lastikleriyle vatan savunması ve güvenliğinin gerektirdiği en zorlu koşullarda güvenlik güçlerinin yanında yer alıyor.

Milli savunmanın yere basan gücü Petlas

Petlas, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası dönemde, savunma sanayi, mekanize tarım, kamu ve özel sektör, bireysel kullanım ve toplu taşımacılık alanlarında, Türkiye'nin lastik konusunda dışa bağımlığını azaltmak hedefiyle, 1976 yılında kamu yatırımı olarak kuruldu.

2005 yılında AKO Grup bünyesine geçen Petlas, bugüne dek 4,5 milyar lirayı bulan yatırımla Türkiye'nin yerli ve milli üretimin stratejik önemini gözler önüne serdi. İHA'lardan zırhlı araçlara kadar geniş bir yelpazede yerli savunma sanayisinin ihtiyaçlarını yerli lastikle gideren Petlas, milli savunmanın yere basan gücünü oluşturuyor.

Yönetim Kurulu, Türkiye, Petlas, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Petlas savunma sanayisinde yerlilik oranı ve kaliteyi artırıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte içki zehirlenmeleri yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılmasından meydana geldi Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Afyonkarahisar'da köylülerin projesi yıllık 600 bin lira gelir sağlayacak Afyonkarahisar'da köylülerin projesi yıllık 600 bin lira gelir sağlayacak         
13:00
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi         
11:28
Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede         
11:05
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti         
10:12
Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi         
22:40
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 14:20:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Petlas savunma sanayisinde yerlilik oranı ve kaliteyi artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei