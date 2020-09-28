Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika

Petrol fiyatları düştü, altın yatay

Petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalga kaygılarıyla düştü ve Brent petrolün varil fiyatı 42 dolar, ABD Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 40 dolar düzeyine çekildi.

Petrol fiyatları düştü, altın yatay, System.String[]

Petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalga kaygılarıyla düştü ve Brent petrolün varil fiyatı 42 dolar, ABD Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 40 dolar düzeyine çekildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretimini kısıtlamalarına karşın, İran ve Libya'nın üretimlerini artırması, bu girişimin etkilerini büyük ölçüde kırdı.

Buna karşılık altın, doların geçen hafta gördüğü iki aylık zirvesinden gerilemesiyle yüzde 0.1 yükselişle 1,861 dolara yükselen altının spot piyasadaki ons fiyatı, daha sonra 1,858 dolar düzeyine döndü.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.50 düşüşle 42.05 dolar,Batı Teksas yüzde 0.32 düşüşle 40.16 dolar,altın yüzde 0.07 düşüşle 1,858.19 dolar,gümüş yüzde 1.15 düşüşle 22.62 dolar,bakır yüzde 1.97 düşüşle 6,552.00 dolar,platin yüzde 0.06 artışla 851.32 dolar,paladyum yüzde 0.51 düşüşle 2,213.39 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 457 liraya, çeyrek altın 755 liraya, Cumhuriyet altını da 3,005 liraya geriledi.Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) geçen hafta, ABD ticari hampetrol stoklarının geçen hafta 2.3 milyon varil artacağı yönündeki beklentilerin tersine, 1.6 milyon varil düşüşle 494.4 milyon varile gerilediğini açıkladığı anımsatıldı ve "Haftanın son işlem gününde ise piyasalardaki normalleşme sinyallerine rağmen devam eden arz endişeleri ve takip edilen koronavirüs gelişmeleri sonucu Brent petrolün satıcılı, aşağı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü izlendi" denildi.Analizde, Perşembe günü doların risk iştahındaki gerilemeden kaynaklı güvenli varlık talebiyle güçlü duruşunu beşinci gününde de sürdürdüğüne işaret edilerek, şöyle devam edildi: "1,850 Dolar seviyesine denk gelen 100 günlük haraketli ortalamasında tutunmayı başarın ons altının yaşadığı tepki alımlarıyla 1,870 Dolar seviyesine kadar yükseldiği izlenmişti."Haftanın son işlem gününde ise ABD'de yeni bir mali teşvik paketine ilişkin belirsizlik ve vaka sayılarındaki artışın neden olduğu endişeler güvenli varlık talebi olarak dolara destek olmaya devam ederken, risk iştahında gözlenen toparlanma sonucu ons altında satış baskılarının sürdürdüğü takip edildi."


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Teksas, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Rangers Teknik Direktörü Gerrard'dan G.Saray'a övgü dolu sözler: Eminim favori olacaklar Babaanneden, torununa taciz şüphelilerinin serbest kalmasına tepki Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Üzerine atılan iftira talihsiz adamın hayatını kararttı
Azerbaycan'dan yeni görüntü: Ermenistan'ın hedef alındığı anlar Azerbaycan'dan yeni görüntü: Ermenistan'ın hedef alındığı anlar         
15:12
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı         
14:43
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız         
14:21
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri geri göndermelidir Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri geri göndermelidir         
13:39
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi 1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
12:48
ABD'den korkutan aşı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor ABD'den korkutan aşı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor         
12:14
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor         
10:53
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı         
09:55
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 15:40:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei