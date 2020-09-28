Petrol fiyatları düştü, altın yatay

Petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalga kaygılarıyla düştü ve Brent petrolün varil fiyatı 42 dolar, ABD Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 40 dolar düzeyine çekildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretimini kısıtlamalarına karşın, İran ve Libya'nın üretimlerini artırması, bu girişimin etkilerini büyük ölçüde kırdı.

Buna karşılık altın, doların geçen hafta gördüğü iki aylık zirvesinden gerilemesiyle yüzde 0.1 yükselişle 1,861 dolara yükselen altının spot piyasadaki ons fiyatı, daha sonra 1,858 dolar düzeyine döndü.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.50 düşüşle 42.05 dolar,Batı Teksas yüzde 0.32 düşüşle 40.16 dolar,altın yüzde 0.07 düşüşle 1,858.19 dolar,gümüş yüzde 1.15 düşüşle 22.62 dolar,bakır yüzde 1.97 düşüşle 6,552.00 dolar,platin yüzde 0.06 artışla 851.32 dolar,paladyum yüzde 0.51 düşüşle 2,213.39 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 457 liraya, çeyrek altın 755 liraya, Cumhuriyet altını da 3,005 liraya geriledi.Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) geçen hafta, ABD ticari hampetrol stoklarının geçen hafta 2.3 milyon varil artacağı yönündeki beklentilerin tersine, 1.6 milyon varil düşüşle 494.4 milyon varile gerilediğini açıkladığı anımsatıldı ve "Haftanın son işlem gününde ise piyasalardaki normalleşme sinyallerine rağmen devam eden arz endişeleri ve takip edilen koronavirüs gelişmeleri sonucu Brent petrolün satıcılı, aşağı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü izlendi" denildi.Analizde, Perşembe günü doların risk iştahındaki gerilemeden kaynaklı güvenli varlık talebiyle güçlü duruşunu beşinci gününde de sürdürdüğüne işaret edilerek, şöyle devam edildi: "1,850 Dolar seviyesine denk gelen 100 günlük haraketli ortalamasında tutunmayı başarın ons altının yaşadığı tepki alımlarıyla 1,870 Dolar seviyesine kadar yükseldiği izlenmişti."Haftanın son işlem gününde ise ABD'de yeni bir mali teşvik paketine ilişkin belirsizlik ve vaka sayılarındaki artışın neden olduğu endişeler güvenli varlık talebi olarak dolara destek olmaya devam ederken, risk iştahında gözlenen toparlanma sonucu ons altında satış baskılarının sürdürdüğü takip edildi."