Pınar Karşıyaka, Ukrayna'dan 18 sayı farkla dönüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Ukrayna'dan 18 sayı farkla dönüyor - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka, Ukrayna'dan 18 sayı farkla dönüyor

38 dakika önce

Kiev Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi takım 21-20 önde bitirdi.

Pınar Karşıyaka, Ukrayna'dan 18 sayı farkla dönüyor, System.String[]

Kiev Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi takım 21-20 önde bitirdi. İkinci periyotta hücumda etkili performans sergileyen Pınar Karşıyaka, devre arasına 48-40 üstün gitti.


Skor üstünlüğünü koruduğu üçüncü çeyreği 67-60 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, son periyotta farkı açarak mücadeleden 18 sayı farkla 89-71 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj yakaladı.


Müsabakanın rövanşı, 11 Mart Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Çeyrek finali geçecek ekip, Almanya'nın medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka, Kiev, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:18 
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