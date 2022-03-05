PİNYANİŞİ AŞİRETİ LİDERİ, HAKKARİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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PİNYANİŞİ AŞİRETİ LİDERİ, HAKKARİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

05.03.2022 14:29

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Pinyanişi aşireti lideri Osman Zeydan (93), memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Pinyanişi aşireti lideri Osman Zeydan (93), memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da çoklu organ yetmezliği tedavisi gören aşiret lideri Osman Zeydan, hayatını kaybetti. Zeydan'ın cenazesi, Ankara'dan memleketi Hakkari Yüksekova'ya getirildi. Zeydan için Büyükçiftlik beldesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İran ve Irak'ın yanı sıra çevre illerden aşiret liderleri ile çok sayıda kişi katıldı. Osman Zeydan'ın cenazesi, ilçeye bağlı Büyükçiftlik beldesinde kılınan namazın ardından aile kabristanında toprağa verildi.

Taziyeleri kabul eden Osman Zeydan'ın yeğeni iş insanı Teoman Zeydan, Çok değerli büyüğümüzü kaybettik. Hepimiz için ve bölgemiz için çok büyük bir değerdi. Bugün gördük ki ne kadar sevildiği ortada. Küçük bir rahatsızlığından dolayı vefatı gerçekleşti. Bugün bütün bölge halkı burada. Hepimiz çok üzgünüz. Tarifi imkansız bizim için. Bundan sonra amacımız, ailemizin birliğini, beraberliğini koruyarak sürdürmektir. Onun yolunda, onun izninde yürümektir. Bize düşen budur. Bütün halkımıza uzaktan ve yakından gelen herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

PİNYANİŞİ AŞİRETİ LİDERİ, HAKKARİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
PİNYANİŞİ AŞİRETİ LİDERİ, HAKKARİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
PİNYANİŞİ AŞİRETİ LİDERİ, HAKKARİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
PİNYANİŞİ AŞİRETİ LİDERİ, HAKKARİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
PİNYANİŞİ AŞİRETİ LİDERİ, HAKKARİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
PİNYANİŞİ AŞİRETİ LİDERİ, HAKKARİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
PİNYANİŞİ AŞİRETİ LİDERİ, HAKKARİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
PİNYANİŞİ AŞİRETİ LİDERİ, HAKKARİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

YORUMLAR
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Pinyanişi, Yüksekova, Hakkari, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PİNYANİŞİ AŞİRETİ LİDERİ, HAKKARİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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