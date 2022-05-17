PKK'lı terörist yakalanıp, tutuklandıı - Son Dakika
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PKK'lı terörist yakalanıp, tutuklandıı

17.05.2022 16:53
PKK'lı terörist yakalanıp, tutuklandıı

HATAY İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla Antalya'da saklandığı evde yakalanan PKK'lı terörist S.H., tutuklandı.

HATAY İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla Antalya'da saklandığı evde yakalanan PKK'lı terörist S.H., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990- 2010 yılları arasında Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de örgüt içerisinde faaliyet gösteren, 1997-1998 yıllarında da Çelik ve Murat operasyonlarında güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere katılan PKK'lı terörist S.H.'nin adresini belirledi. Ekipler, PKK'lı teröristi Antalya'da saklandığı adreste gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, ele geçirilen cep telefonu, SIM kart ve hafıza kartına el konuldu. Hatay'a getirilen S.H. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

İl Jandarma Komutanlığı, Antalya, Hatay, PKK, Güncel, Son Dakika

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