PKK'nın üst düzey yöneticisi Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi - Son Dakika

PKK'nın üst düzey yöneticisi Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi

17.05.2021 21:07
PKK'nın üst düzey yöneticisi Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed, 8 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed, 8 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargahı yürütmesinde yer alan Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed'in bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğu belirtildi. YPG Suriye Genel Sorumlusu olduğu 2015-2020 yıllarında Suriye'den ülkemize yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Halef El Muhammed, son olarak şubat ayında Gara'da gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 masum vatandaşımızın şehit edilmesi talimatını vermişti.

Sözde Suriye genel sorumlusu olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları sırasında TSK'ya karşı yürütülen faaliyetleri yöneten Halef El Muhammed, örgüt için hezimete dönüşen harekatlardan sonra bir süre çalışmalarını gözlerden uzak yürüttü. İntikal eden istihbarat raporları doğrultusunda analistler, Sofi Nurettin'in Suriye'den ayrıldığı kanaatine vardı. Bunun üzerine teröristin yerinin tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi amacıyla özel bir ekip kuruldu.

IRAK'TA OLDUĞU GİZLİ TUTULUYORDU

Halef El Muhammed'in yerinin belirlenmesi amacıyla Suriye'de yaşayan ailesi ve yakınlarını kıskaca alan MİT, sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgiyi de analiz ederek teröristin Irak'a geçtiğini tespit etti. Ayrıca yürütülen çalışmalarda PKK ile YPG arasındaki organik bağın dünya kamuoyundan gizlenmesi için YPG Suriye Sorumluluğu görevinde bulunmuş olan Sofi Nurettin'in Irak'a geçişinin örgüt tarafından saklı tutulduğu belirlendi. Bunun üzerine kurulan özel ekip, Sofi Nurettin'in yeni görevi ve Irak'ta bulunduğu yerin belirlenmesi için öncelikle profil çalışması yürüttü. Sofi Nurettin'in geçmiş dönemde aldığı görevler, kişilik özellikleri, üst düzey örgüt mensupları arasındaki güç mücadeleleri gibi pek çok faktör göz önünde bulunduruldu. Profil çalışmasının sonuçları ve sahadan intikal eden bilgiler doğrultusunda Sofi Nurettin'in Gara'da Murat Karayılan ile birlikte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

ÖRGÜT SOFİ NURETTİN'İN ÖLDÜĞÜNÜ TERÖRİSTLERDEN GİZLİYOR

Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirildiği MİT'in Irak'taki yerel ağı tarafından doğrulanırken, operasyonun örgütün üst düzey yöneticileri arasında büyük korkuya neden olduğu öğrenildi. MİT'in Irak'taki yerel ağı, ayrıca Sofi Nurettin'in hem örgütün üst yöneticileri arasında hem de genç kadrolar üzerinde önemli ağırlığının bulunduğunun altını çizerek, Sofi Nurettin'in öldürülmesi örgütteki çözülmeyi hızlandıracağı için mümkün olduğunca gizli tutulmaya çalışıldığını ifade ettiler.

Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesinin neden olduğu korku, teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine de yansıdı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında teslim olan bir örgüt mensubu, Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğinin kadrolar arasında bir dedikodu şeklinde kulaktan kulağa dolaştığını ancak örgüt tarafından resmi olarak ilan edilmediğini söyleyerek, böyle bir ismin bile etkisiz hale getirildiği bir ortamda genç kadroların kendi hayatlarını kurtarmak için teslim olmaktan başka çare bulamadığını ifade etti.

MURAT KARAYILAN'IN AKIL HOCASIYDI

1990 yılında terör örgütüne katılan, PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey Üyesi olan Halef El Muhammed, 1995'te Van'ın Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007 yılına kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007 yılından sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti. 2009 yılında Murat Karayılan'ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG'nin başına getirilen Halef El Muhammed, bu görevi sırasında kamu binaları ve yöneticilerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda ses getirici eylemi yönetmişti. 2013 yılında HPG sorumluluğu görevini Cemal kod adlı Murat Karayılan'a devrederek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Sofi Nurettin, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye Genel Sorumlusu oldu. Suriye Genel Sorumlusu olarak Suriye sınır hattından ülkemize yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Sofi Nurettin, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerimize karşı silahlı faaliyetleri yönetti. Halef El Muhammed, TSK tarafından Gara'da şubat ayında gerçekleştirilen Pençe-Kartal-2 Operasyonu esnasında güvenlik güçlerimize karşı yürütülen faaliyetleri organize eden en üst düzey sorumlu terörist olarak 13 masum vatandaşımızın şehit edilmesi emrini verdi.

"ÖRGÜT AÇISINDAN YIKICI ETKİLERİ OLACAK"

Güvenlik kaynaklarınca MİT'in sahadan topladığı istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyonun örgüt üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkileri olacağı belirtiliyor. PKK/KCK yönetimince Irak'ta bulunduğu gizlenmeye çalışılan, YPG Suriye Genel sorumluluğu görevini yürütmüş olan Halef El Muhammed'in Irak'ta faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilmesinin PYD/YPG'nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor. Öte yandan, Murat Karayılan ile birlikte örgütün silahlı kadrolarını yöneten ve örgüt içinde ağırlığı bulunan Sofi Nurettin'in eksikliğinin örgüt üst düzey yöneticileri arasında güç mücadelesini tırmandırarak üst düzey kadrolar arasında kırılmalara neden olacağı değerlendiriliyor. MİT'in sınır ötesinde örgüte yönelik istihbari ve operasyon çalışmalarının en üst düzeyden alt düzeye kadar tüm kadrolar için ne olursa olsun adaletin bir gün tecelli edeceğine dair kuvvetli bir mesaj verdiği vurgulanıyor.

(Musa Erdoğan/ İHA)

PKK'nın üst düzey yöneticisi Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey yöneticisi Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey yöneticisi Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey yöneticisi Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey yöneticisi Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi

Suriye, Irak, TSK, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa PKK'nın üst düzey yöneticisi Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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