PKK sempatizanlarının Fransa'da Türk öğrencilere saldırısına İzmir'den tepki - Son Dakika
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PKK sempatizanlarının Fransa'da Türk öğrencilere saldırısına İzmir'den tepki

23.06.2022 09:14
PKK sempatizanlarının Fransa'da Türk öğrencilere saldırısına İzmir'den tepki

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK), Fransa'nın Strazburg kentinde 20 Haziran'da terör örgütü PKK sempatizanlarının İzmir İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü öğrencilerine yönelik saldırısını yaptığı açıklamayla kınadı.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK), Fransa'nın Strazburg kentinde 20 Haziran'da terör örgütü PKK sempatizanlarının İzmir İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü öğrencilerine yönelik saldırısını yaptığı açıklamayla kınadı.

İSTOK'tan yapılan açıklamada, İzmir İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü öğrencilerinin aldıkları eğitim kapsamında Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gibi kurumları ziyaret etmek ve işleyişleri hakkında bilgi edinmek amacıyla Türkiye'den Strazburg'a gittikleri anımsatıldı.

PKK sempatizanlarının, Avrupa Konseyi'nin önünde kışkırtıcı ifadeler kullandığı, milli ve manevi değerlere hakaret ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Çoğunluğu kızlardan oluşan evlatlarımıza fiziksel şiddet de uygulayan teröristleri Fransız polisi maalesef izlemekle yetinmiş, sonrasında mecburen müdahale etmiştir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Medeniyet ve insan hakları gibi konularda mangalda kül bırakmayan Fransa'nın bu teröristlere ve teröristlerin uyguladığı şiddete müdahale etmeyen polislere ne tepki vereceğini merak ediyoruz. Evlatlarımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, hukuki sürecin yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."

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Kaynak: AA

Strazburg, Fransa, İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK sempatizanlarının Fransa'da Türk öğrencilere saldırısına İzmir'den tepki - Son Dakika

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