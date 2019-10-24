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Plaj futbolu: Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası

56 dakika önce

Antalya'da düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (World Winners Cup) Alanya Belediyespor, Yunanistan'ın Napoli Patron takımını 8-3 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Antalya'da düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (World Winners Cup) Alanya Belediyespor, Yunanistan'ın Napoli Patron takımını 8-3 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Alanya'da Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen ve 6 kıta, 22 ülkeden 5 kadın ve 19 erkek plaj futbol takımının katıldığı organizasyonun ikinci turunda kadınlarda 2, erkeklerde 9 karşılaşma yapıldı.

Yunanistan'ın Napoli Patron takımını 8-3 mağlup eden Alanya Belediyespor'un çeyrek finaldeki rakibi İran'ın Golsapoosh Yazd takımını 9-3 mağlup eden İspanya'nın Lavente takımı oldu.

Şampiyonanın ikinci turunda oynanan diğer karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Erkekler: Meizhou Hakka (Çin): 7 - Real Münster (Almanya): 4, Atletico Licata (İtalya): 2 - Kebi BSC (Nijerya): 5, Rostocker (Almanya): 3 - Boca Gdansk (Polonya): 2, Krylia Sovetov (Rusya): 3 - New Team (Belçika): 1, Shahin Khazar (İran): 7 - All Star Club (Tayland): 2, Flamengo (Brezilya): 9 - BSC Vybor (Ukrayna): 1, Masafi Al-Wasat (Irak): 4 - Copenhagen (Danimarka): 5.

Kadınlar: Tokyo Lequios Ld (Japonya): 2 - WFZ Zvezda (Rusya): 7, Norcal BSC (ABD): 3 - Lady Grenbach Lodz (Polonya): 4.

Şampiyona, 27 Ekim'de oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

Plaj futbolu: Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası

Alanya Belediyespor, Yunanistan, Alanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:38 Kaynak: AA
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