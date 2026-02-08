Polis memurunun hayatını kaybettiği kavgada, şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

ANKARA'da polis memuru Melih Okan Keskin'in (44) araç muayene istasyonundaki kavgada hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınıp 2'si tutuklanan 1'i de adli kontrolle serbest bırakılan 3 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayene kontrolünden geçirmek için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna götürdü. Burada polis memuru Keskin ile istasyon çalışanları arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi. Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanamış geçirdiği tespit edilen Melih Okan Keskin, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanları Y.K., M.Y. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BANA SALDIRACAĞINI DÜŞÜNEREK YUMRUK ATTIM'

Nöbetçi mahkemede ifadesi alınan şüphelilerden S.A., olay anına ilişkin, "Tartışma çıktıktan sonra arabayı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inerken şahıs bana, 'Beni mi ezeceksin?' diyerek sinkaflı küfretti. Şahsın bana saldıracağını düşünerek yumruk attım" dedi.

'ORTALAMA BİR HIZLA ADAMA YAKLAŞTIM VE İTTİM'

Şüpheli M.Y. ise ifadesinde, "Ben araç muayene istasyonunda muayene teknisyeni olarak 8 yıldır çalışmaktayım. Ben bu şahsı tanımam, ilk defa gördüm. Çalışma arkadaşlarım küfreden adamın üzerine doğru yürüdü. Ben de bu esnada arkadaşlarımın sağından, adamın da solundan ortalama bir hızla adama yaklaştım ve ittim. İttikten sonra arkadaşlarım kaç kişi oldu, tam tahmin edemiyorum, kalabalıktık. Olayın heyecanıyla çalışma arkadaşlarımdan kim kiminle kavga etti, kim kimi itti hatırlamıyorum. Ben ölen Melih Okan Keskin'i daha önce hiç görmedim, tanımam. Şahsın öldüğünü de siz görevlilerden öğrendim. Olay günü ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım, neden öldüğünü bilmiyorum. Ben Melih Okan Keskin'i kesinlikle darbetmedim" dedi.

Şüpheli Y.K. ise olay günü bir tartışma yaşandığını ve karşılıklı hakaretleşmeler olduğunu, ancak kendisinin olayın içerisinde hiç bulunmadığını iddia etti.

'OLAYA KARIŞANLARIN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ'

Öte yandan olaya ilişkin TÜVTÜRK'ten açıklama yapıldı. Açıklamada, olaya ismi karıştığı tespit edilen kişilerin iş akdinin feshedildiği ve ayrıca iç soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEPKİ

Emekli Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Emniyet Teşkilatı Sendikası, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Kamu Teşkilatları Sendikası, Kolluk Kuvvetleri Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim Kültür Derneği yöneticileri ve üyeleri ile Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı emekli gazi Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, polis memuru Melih Okan Keskin'in kavgada hayatını kaybettiği istasyonun önünde toplandı. Grup, istasyonun önüne siyah çelenk bıraktı. Ardından grup adına açıklama yapan Emekli Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Latife Meltem Savaş Yasankal, bugün sadece bir taziye için değil, bir isyan ve bir adaletsizliği haykırmak için toplandıklarını belirterek, "Henüz 44 yaşında, iki evlat babası, ömrünü bu vatanın asayişine adamış polis memuru Melih Okan Keskin, hizmet almak için geldiği bu istasyonda, insanlık onuruna sığmayan bir zorbalıkla hayattan koparılmıştır. Polis memuru Melih Okan Keskin'in yaşadıkları basit bir kavga değil; sistematik bir sorunun, kurumsal bir sorumsuzluğun ve mesleki bir vefasızlığın hazin tablosudur. Görüntüler ortaya çıkana kadar 'kavga' diyenlere sesleniyoruz; olayın ilk anından itibaren sanki karşılıklı bir arbede varmış gibi açıklama yapanlar, kamera kayıtları ortaya çıkınca suspus olmuşlardır. Melih kardeşimiz tek bir yumruk sallamamış sadece canını korumaya çalışmıştır. Gerçekleri örtbas etmek için 'kavga' kılıfına sığınanlar, bu cinayetin manevi ortaklarıdır. TÜVTÜRK yönetimine sesleniyoruz; hizmet vermesi gereken bir istasyon, ne zamandan beri bir 'infaz alanı' haline gelmiştir? 'Artık personelimiz değil' diyerek elinizi bu kandan yıkayamazsınız. Sabıka kaydı kabarık şahısları bünyenizde barındırıp, olay anında 25-30 personelinizin bir insanı linç etmesini nasıl açıklayacaksınız? Bu şahısları burada nasıl işe aldınız? Olaya karışan her bir çalışanınızdan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Vatandaşın kanını emen, bu cinayete zemin hazırlayan bu TÜVTÜRK derhal kamulaştırılmalıdır" dedi.

'ASAYİŞ VAKASI DEĞİL, BİR HAYSİYET DAVASIDIR'

Yasankal, "Bu olayın en acı, en kanatıcı tarafı ise şudur. Olay yerine intikal eden ve beyin sarsıntısı geçiren mesai arkadaşına yardım eli uzatmak yerine, Melih Okan Keskin hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan şikayetçi olan o komiserin vicdanı nerededir? Bir meslektaşınız orada can çekişirken, onu korumak yerine karşısındaki zorbaların dilinden rapor tutmak, emniyet teşkilatının şerefli üniformasına yakışmamıştır. Bu vefasızlığı asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Polis memuru Melih Okan Keskin, ameliyata girerken eşinin elini öperek veda etti. Onun yarım kalan hikayesi, hepimizin hikayesidir. Emniyet teşkilatı ile ilişkili tüm paydaşlar ve sivil toplum kuruluşları olarak, bu davanın sadece bir asayiş vakası değil, bir haysiyet davası olduğunu ilan ediyoruz. Sadece o öldürücü darbeyi vuran değil; o linç girişimine katılan, azmettiren, yardım etmeyen ve olayı basit bir kavga gibi göstermeye çalışan her bir sorumlu en ağır cezayı alana kadar peşlerini bırakmayacağız. Kolluk kuvvetlerinin can güvenliğini ve yetki kullanımını, popülist yaklaşımlardan ve yargı baskısından kurtaracak yasal düzenlemeler derhal hayata geçirilmelidir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,