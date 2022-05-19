Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı - Son Dakika
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Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı

19.05.2022 09:49
Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı

ADANA'da polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evin yanındaki otomobili şüphe üzerine arayan polis, 3 bıçak ve dolu fişek ele geçirdi. Ayrıca araçtaki şüphelilerden birinin, uyuşturucu maddeyi yutabileceği ihtimaline karşı ağzı arandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 16 şüpheliyi tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen 24 adrese dün öğle saatlerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan operasyon timinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 2,72 gram eroin, 37,26 gram kokain, 10,67 gram metamfetamin, 1,31 gram esrar ile 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 26 dolu fişek ile 18 bin 200 TL'lik sahte banknotlar ele geçirildi. Operasyonda gözaltı kararı verilen şüphelinin, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evine de baskın yapıldı. Ekipler, evde arama yaparken, operasyon timi de mahalleyi ablukaya aldı.Sokakta evin yanındaki otomobilden de şüphelenen polis, içindeki 4 kişiyi indirdi. Araçta narkotik köpek 'Aşil' ile yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlanılmadı. Polisin yaptığı detaylı aramada, otomobilin koltuk döşemesinin altına gizlenen 3 bıçak ve plastik cop, yedek lastiğin içinde de çok sayıda pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Polis, uyuşturucu maddeyi yutabileceği ihtimaline karşı şüphelinin ağzına da baktı. Araçtakiler dahil toplam 12 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 4 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı
Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı
Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı
Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı
Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı
Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı
Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı
Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı
Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı
Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı
Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı - Son Dakika
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