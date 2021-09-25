Polislerden kaçmaya çalışan Afgan göçmen, taksinin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep- Şanlıurfa otoyolu Kuzey gişeleri ile Doğu gişeleri arasındagece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Şanlıurfa yönünden gelen ve içerisinde kaçak göçmenleri taşıyan, sürücüsü öğrenilemeyen 63 ABS 632 plakalı minibüs, polis kontrol noktasında durdurulmak istendi.

'DUR' İHTARINA UYMAYAN AFGAN, KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, peşine düşen ekipler tarafından kısa süren kovalamaca sonucu durduruldu. Polis ekipleri tarafından durdurulan minibüsteki Afgan göçmenler araçtan inerek kaçmaya çalıştı.

TAKSİNİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Otoyolda kaçmaya çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kaçak göçmen, Mustafa Başak yönetimindeki 27 T 1033 plakalı taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden kaçak göçmenin cenazesi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçak göçmenlerin taşındığı minibüsün ismi öğrenilemeyen sürücüsü gözaltına alındı.

MİNİBÜSTE 14 KAÇAK GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, minibüsten inerek kaçan Afganistanlı 14 kaçak göçmen ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.